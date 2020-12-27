Диетолог назвала самые полезные блюда новогоднего стола

Диетолог Ирина Дядикова рассказала, какие блюда следует приготовить для новогоднего стола, чтобы еда была не только вкусной, но и полезной.
По ее словам, традиционная рождественская кухня - это мясное блюдо с овощными салатами. Если речь идет о птице, то индейке лучше предпочесть маленькую утку с фруктами, сообщает "Российская газета". При запекании ее лучше обкладывать яблоками и сухофруктами, они полезнее картофеля. Соблюдающие пост люди могут запечь в духовке красную рыбу или угоститься фаршированной или заливной рыбой.
Оливье лучше делать без майонеза - его можно заменить йогуртом или грейпфрутовым соком. Колбаса прекрасно замещается куриной грудкой или говядиной.
"А в сельдь под шубой вместо картофеля нарежьте яблоко. И заправьте самодельным соусом: растительное масло, лимон, пряности, а в качестве загустителя нужно добавить желток яйца. Получится вкусный и менее калорийный майонез", - отметила Дядикова.
Нарезки колбасы и сыра она посоветовала заменить орехами, фруктами и виноградом, а маринады - свежими овощами.
Кроме того, она посоветовала не объедаться мандаринами, поскольку их сок достаточно вреден.
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