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Диетолог назвала самые полезные блюда новогоднего стола

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:28
Диетолог назвала самые полезные блюда новогоднего стола
Фото из открытых источников
Диетолог Ирина Дядикова рассказала, какие блюда следует приготовить для новогоднего стола, чтобы еда была не только вкусной, но и полезной.

По ее словам, традиционная рождественская кухня - это мясное блюдо с овощными салатами. Если речь идет о птице, то индейке лучше предпочесть маленькую утку с фруктами, сообщает "Российская газета". При запекании ее лучше обкладывать яблоками и сухофруктами, они полезнее картофеля. Соблюдающие пост люди могут запечь в духовке красную рыбу или угоститься фаршированной или заливной рыбой.

Оливье лучше делать без майонеза - его можно заменить йогуртом или грейпфрутовым соком. Колбаса прекрасно замещается куриной грудкой или говядиной.

"А в сельдь под шубой вместо картофеля нарежьте яблоко. И заправьте самодельным соусом: растительное масло, лимон, пряности, а в качестве загустителя нужно добавить желток яйца. Получится вкусный и менее калорийный майонез", - отметила Дядикова.

Нарезки колбасы и сыра она посоветовала заменить орехами, фруктами и виноградом, а маринады - свежими овощами.

Кроме того, она посоветовала не объедаться мандаринами, поскольку их сок достаточно вреден.


Источник: kazlenta.kz
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