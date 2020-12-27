600 новых вагонов приобретёт Казахстан до 2025 года

В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития рассказали о ситуации в сфере железнодорожного транспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Доля железнодорожного транспорта в общем грузо- и пассажирообороте страны составляет свыше 60%. Это обстоятельство делает развитие железнодорожного транспорта одним из самых приоритетных. Обеспечение транспортной связанности территорий Казахстана является важнейшей задачей министерства.



Состояние парка пассажирского подвижного состава далеко не лучшее (износ 46%). В связи с этим, в рамках «Нурлы жол» Министерством выработаны меры государственной поддержки для приобретения новых вагонов», - сообщили в ведомстве. В частности, в прошлом году по линии бюджетного кредитования перевозчиками приобретено 109 пассажирских вагонов.



В рамках госпрограммы приобретено 50 пассажирских вагонов для маршрутов: Нур-Султан – Аркалык - 14 единиц, Атырау – Мангистау - 18 единиц, Алматы – Жезказган - 10 единиц, Нур-Султан – Семей - 8 единиц (в 2019 году обновлено 109 вагонов).



В этом году в рамках второго уточнения республиканского бюджета дополнительно выделено 20 млрд тенге на приобретение 50 пассажирских вагонов для маршрутов: Кызылорда – Семей, Алматы – Оскемен, Нур-Султан – Семей, Алматы - Мангистау .В целом, до 2025 года планируется приобретение 600 вагонов (ежегодно по 100 единиц).



В МИИР отмечают, что новые вагоны произведены на отечественном заводе «Тулпар» и отвечают современным требованиям безопасности и комфорта. В целом, в рамках реализации госпрограммы до 2025 года планируется обновить не менее 600 пассажирских вагонов. Также проведена работа по обеспечению прозрачности процедуры покупки проездных билетов.



В середине 2019 года внедрена электронная система оформления «Мобиус». Внесены важнейшие поправки в законодательство по ужесточению ответственности за незаконную продажу/перепродажу проездных билетов. Данные введения позволили решить социально значимую проблему с доступностью билетов, минимизировать факты незаконного оформления и посреднической деятельности на вокзалах.



Также благодаря новой системе билеты в случае отсутствия мест приобретаются в порядке очередности по листу ожидания. Посредством листа ожидания в 2019 году реализовано 98 тысяч билетов. Так исключается «теневая» перепродажа билетов. Активно развивается сектор грузовых перевозок. Следует отметить, что железнодорожный транспорт играет особую роль в развитии экономики страны. За 11 месяцев 2020 года железнодорожным транспортом перевезено 261 млн тонн грузов (за 11 месяцев 2019 года – 258 млн т., рост 1,3%).



В ведомстве напомнили, что в прошлом году внесены изменения в Закон «О железнодорожном транспорте» по предотвращению скрытого транзита грузов. Результаты законодательных поправок не заставили себя ждать. Кроме того, в текущем году на 36% вырос объем перевозок транзитных контейнеров и составил 799 тысяч ДФЭ (2019 г. – 531 тыс. ДФЭ). За 11 месяцев объемы транзитных перевозок составили 12,7 млн тонн (рост 14%). В сфере железнодорожной инфраструктуры с 2021 года запланирован проект по модернизации участка «Достык – Актогай – Мойынты» (840 км), который входит в состав транзитного коридора «Китай – Европа».



Как ожидается, проект позволит в полтора раза повысить пропускную способность участка и станции Достык, а также увеличить среднесуточную скорость транзитных контейнерных поездов с 850 до 1200 км в сутки на транзитном направлении Китай – страны Европы. Общая стоимость проекта составляет 233 млрд. тенге.



Также с 2021 года планируется реализация проекта по строительству железнодорожной линии в обход станции Алматы по схеме государственно-частного партнерства, протяженностью 73 км. Таким образом, запланированные проекты позволят сделать очередной шаг в повышении транзитного потенциала Казахстана.