Мультфильм, популяризирующий казахский язык, вскоре выйдет на экраны

В доступной и интересной для ребенка форме сериал передает казахские традиции, искусство и культуру



Скоро на телеканале «Балапан» выйдет анимационный фильм для детей «Ақылды тентектер», что в переводе на русский язык означает «Умные шалуны», передает Azattyq Rýhy.



Мультфильм направлен на популяризацию казахского языка, в доступной и интересной для ребенка форме передает казахские традиции, искусство и культуру. Анимационный фильм, разработанный полностью в формате 3D является проектом Национального научно-практического центра «Тіл-Қазына» имени Шайсултана Шаяхметова и компании «Dala animation». Проект является государственным заказом Комитета языковой политики Министерства культуры и спорта РК.



Для реализации проекта был организован конкурс, в результате которого в соответствии с техническими требованиями выбрана одна компания. С целью закрепления образов героев были разработаны около 30 эскизов (на один персонаж предложены несколько эскизов), из которых были выявлены и утверждены образы главных героев. Герои должны были быть одеты в национальные костюмы, были изучены труды о казахской национальной одежде и рассмотрено около 300 образцов одежды.



Главные герои – Марал, Інсін, Суыр, Бұлан. Они, свободно играя на просторах казахской степи, побуждают других думать перед тем как действовать. Несомненно, образы персонажей, которые растут с такими качествами как единство, дружба, терпение, и, самое главное, человечностью послужат примером для детей. Анимационный фильм состоит из 10 серий. Продолжительность каждой серии - 5-7 минут.



Песню анимационного фильма написал композитор Ғалымжан Секеев, слова – поэт Жанат Әскербеккызы. Режиссер проекта – обладатель Гран-при анимационного кинофестиваля «Әмен» 2019 года Дильшат Рахматуллин, сценарист – Ая Алимбаева, эксперты-редакторы – доктор филологических наук Орынай Жұбаева, кандидат филологических наук Нұрлыхан Аитова, руководитель проекта и продюсер – Мөлдір Бақытқызы.