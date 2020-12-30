«За сколько купили?»: у организаторов «Миссис Вселенная» спросили о победе жены Кайрата Нуртаса

Жулдыз Абдукаримова: «Не думала, что мне будет сложно доказать свою победу своей же стране»
Победительница конкурса «Миссис Вселенная-2020» супруга певца Кайрата Нуртаса Жулдыз Абдукаримова ответила на часто задаваемые вопросы в Instagram, передает Azattyq Rýhy.
Она рассказала, что перед тем, как перейти к голосованию каждая участница снимала одноминутный видеоролик о себе и своей стране, отправляла фотографии, биографию и анкету.
Актриса также ответила на вопрос о том, есть ли вклад Кайрата Нуртаса в ее победу.
«Да, конечно. Основные условия конкурса – замужняя женщина с детьми. Конечно, Кайрат помог мне стать мамой четверых детей», – ответила миссис Вселенная.
Она развеяла фейк о победе в этом конкурсе России.
«Если вы зайдете на официальный сайт конкурса, вы увидите победителей каждого года. Победитель 2020 года – Казахстан», – написала она.
При этом Жулдыз Абдукаримова поделилась тем, что ее больше всего расстроило.
«Самое досадное, что мы сомневаемся и не можем признать свою победу. Я не думала, что мне будет сложно доказать победу своей же стране, а не моим оппонентам, которые участвовали в конкурсе. Казахстанские журналисты даже спрашивали зарубежных организаторов: «За сколько они купили?». Мне стало стыдно, когда организаторы сказали, что впервые в истории конкурса столкнулись с тем, что страна ставит под сомнение победу своей же участницы», – рассказала она.
Сомневающихся в победе Казахстана она назвала «людьми с большим национальным комплексом» и поблагодарила всех, кто ее искренне поддерживал.
Напомним, Жулдыз Абдукаримова победила на конкурсе «Миссис Вселенная», она вырвалась в лидеры еще в самом начале конкурса. Голосование было платным и стоило 5 долларов. Кайрат Нуртас поздравил жену с победой.
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