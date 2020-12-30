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«За сколько купили?»: у организаторов «Миссис Вселенная» спросили о победе жены Кайрата Нуртаса

Просмотров:12475 Опубликовано: Сегодня, 14:51
«За сколько купили?»: у организаторов «Миссис Вселенная» спросили о победе жены Кайрата Нуртаса
Фото из соцсетей
Жулдыз Абдукаримова: «Не думала, что мне будет сложно доказать свою победу своей же стране»

Победительница конкурса «Миссис Вселенная-2020» супруга певца Кайрата Нуртаса Жулдыз Абдукаримова ответила на часто задаваемые вопросы в Instagram, передает Azattyq Rýhy.

Она рассказала, что перед тем, как перейти к голосованию каждая участница снимала одноминутный видеоролик о себе и своей стране, отправляла фотографии, биографию и анкету.

Актриса также ответила на вопрос о том, есть ли вклад Кайрата Нуртаса в ее победу.

«Да, конечно. Основные условия конкурса – замужняя женщина с детьми. Конечно, Кайрат помог мне стать мамой четверых детей», – ответила миссис Вселенная.

Она развеяла фейк о победе в этом конкурсе России.

«Если вы зайдете на официальный сайт конкурса, вы увидите победителей каждого года. Победитель 2020 года – Казахстан», – написала она.

При этом Жулдыз Абдукаримова поделилась тем, что ее больше всего расстроило.

«Самое досадное, что мы сомневаемся и не можем признать свою победу. Я не думала, что мне будет сложно доказать победу своей же стране, а не моим оппонентам, которые участвовали в конкурсе. Казахстанские журналисты даже спрашивали зарубежных организаторов: «За сколько они купили?». Мне стало стыдно, когда организаторы сказали, что впервые в истории конкурса столкнулись с тем, что страна ставит под сомнение победу своей же участницы», – рассказала она.

Сомневающихся в победе Казахстана она назвала «людьми с большим национальным комплексом» и поблагодарила всех, кто ее искренне поддерживал.

Напомним, Жулдыз Абдукаримова победила на конкурсе «Миссис Вселенная», она вырвалась в лидеры еще в самом начале конкурса. Голосование было платным и стоило 5 долларов. Кайрат Нуртас поздравил жену с победой.


Источник: rus.azattyq-ruhy.kz
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Комментарии ( 3 )

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  • tolk
 Neo_85 (Посетители) Сегодня, 18:32
Народ что вы такой злой? Для женщины у которой 4 детей она выглядит супер, пусть даже благодаря операциям и т д. Посмотри на улице идёт женщина с 4 детьми и не чем не отличается от апашки. Сколько бы не было у девушки или женщины детей - они должно выглядеть привлекательно и ухоженно. НУ БУДЕТ у тебя такая потрепаная баба рядом идущая. Не кому не понравиться у мужьям скучно станет.
Вообщем я считаю молодец она у неё 4 детей а выглядит она СУПЕР.

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  • Empro
 Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 17:13
Она стара для таких конкурсов и уже не цветет.
 
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  • Apmaxa
  • Daulet201999
  • Empro
  • kolu411
 tolk (Посетители) Сегодня, 15:32
Голосование платное? 5 долларов?
Ну тогда и обижаться не надо! У кого богаче спонсоры или муж ,тот и победит.
 
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  • Актау362
  • Apmaxa
  • Daulet201999
  • Empro
 Expert (Посетители) Сегодня, 15:16
да как такое вообще кому-то в голову могло прийти?....
 
 

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