Путин отметил успешное развитие российско-казахстанских отношений

Владимир Путин в своем поздравлении, направленном Токаеву и Назарбаеву, отметил успешное развитие отношений России и Казахстана.



Глава Российской Федерации Владимир Путин поздравил Елбасы Нурсултана Назарбаева и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с наступающим Новым годом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.



Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим новым, 2021 годом, глав зарубежных государств и правительств, а также руководителей международных организаций.



В своем поздравлении, адресованном президенту Касым-Жомарту Токаеву и Лидеру нации Нурсултану Назарбаеву, глава России отметил успешное развитие российско-казахстанских отношений в духе стратегического партнерства и союзничества.



Владимир Путин подчеркнул, что политический диалог между странами идет активно на всех уровнях. С успехом развивается сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах.



Также президент России отметил тесную координацию усилий России и Казахстана в рамках ЕврАзЭс, ОДКБ, СНГ, ШОС, а также в ООН, ОБСЕ и других многосторонних структур.



Путин уверен, что в следующем году совместная работа будет продолжена на продуктивном уровне во всех совместных сферах.