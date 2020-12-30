Казахстанцев озадачило предсказание в «Симпсонах» о войне в 2021 году

Пользователи Сети обсуждают предсказание из мультсериала «Симпсоны» о войне в 2021 году, передает ИА «NewTimes.kz».



«Предсказания» из мультсериала «Симпсоны» часто можно встретить в соцсетях. В известном мультфильме показали и конец света, и четырех всадников апокалипсиса, и войну с роботами-солдатами, которая якобы будет в разгаре в январе 2021 года.



Некоторые пользователи Сети верят тому, что описывается в мультсериале, так как ранее в нем уже «предсказывали» пандемию, пожар в соборе Парижской Богоматери, президентство Трампа и другие события, которые чудесным образом сбылись.



Как утверждает stopfake.kz, теория о том, что создатели мультсериала владеют секретной информацией, родилась после трагедии 11 сентября 2001 года, когда в результате теракта было разрушено здание всемирного торгового центра.



После этого пользователи продолжили искать «знамения». Одним из них стало предсказанное президентство Дональда Трампа за 17 лет до его фактического избрания.



«В случае с Трампом в 2000 году мы искали забавную знаменитость, которая могла бы стать президентом. И это решение не было таким уж притянутым за уши, как можно подумать. Президент Трамп до этого уже говорил, что рассматривал участие в президентской гонке в будущем», — пояснил один из шоураннеров Эл Джин.



В целом создатели мультсериала не считают чем-то необычным то, что некоторые эпизоды частично предопределяют будущее.



«Если вы делаете достаточно предсказаний, то вполне вероятно, что 10% из них сбудутся», — добавил Эл Джин.



Кроме того, порой фанаты склонны преувеличивать провидческие способности создателей мультсериала, игнорируя факты.



Данная серия, в которой описываются события 2021 года, вышла в США как раз перед Хэллоуином, и создатели намеренно сделали ее пугающей. И нет никаких предпосылок к тому, что описываемые в ней события сбудутся, утверждают специалисты stopfake.kz.



Таким образом, данная информация не соответствует действительности. Сериал «Симпсоны», конечно же, является культовым, но вряд ли пророческим. И верить в то, что человечество ждет война с роботами, нет никаких оснований.