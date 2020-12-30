Какие ошибки допустил Казахстан в борьбе с коронавирусом - врач

Также медик выразил свое мнение по поводу вакцинации от коронавируса в Казахстане.



Казахстанский врач Каиргали Конеев в своей публикации перечислил главные ошибки, которые допустил Казахстан при борьбе с COVID-19, передает Caravan.kz со ссылкой на личную страницу Каиргали Конеева.



"Уходящий год можно смело назвать "годом Ковида", который занял умы практически всех казахстанцев", - начал свою публикацию кандидат медицинских наук.



По словам г-на Конеева, "парадоксом является то, что власти в самом начале эпидемии не настаивали на масках, а народ жаждал их и всеми путями находил и приобретал маски. А сейчас народ не жаждет маски, но власти заставляют народ носить маски, даже тех, кто переболел, под страхом баснословных штрафов".



Также, по мнению медика, одна из ошибок заключалась в прогнозе заболевших.



"Эта ошибка в дальнейшем привела к тому, что вся система здравоохранения парализовалась, запад Казахстана, а потом и весь Казахстан испытывал колоссальную нехватку коек и медикаментов", - написал Каиргали Конеев.



По его словам, "народ принял чрезвычайное положение с пониманием, все пытались следить. Но санитарно-эпидемиологические службы не справились с удобной ситуацией для борьбы с распространением КОВИД, не смогли локализовать инфекцию в период ЧП".



"Всех контактных при отсутствии никаких проявлений госпитализировали в инфекционный стационар. Это привело к тому, что. когда начался истинный естественный пик заболеваемости, больные в тяжелой форме не могли попасть в стационар, где были заполнены бессимптомными носителями и здоровыми контактными", - констатирует врач.



Также он отметил, что был непонятен режим работы в условиях пандемии некоторых заведений.



"Бары и рестораны открыты, а мечети и салоны красоты закрыты. Бары и рестораны открыты только до 22.00. В выходные ужесточают карантин", - приведены примеры в публикации.



Затронул Каиргали Конеев и тему ношения масок под страхом больших штрафов.



"Обязательное ношение масок под страхом штрафа 83 340 тенге. Носить маски всем подряд и даже переболевшим КОВИД, которые никакой эпидемиологической опасности не представляют, носить маски даже младенцу, но после общественного резонанса носить маску после 5 лет. При этом даже не указывается, где и как носить маску - на лице или на туловище", - рассуждает врач.



Завершил свою публикацию Каиргалии Конеев тем, что выразил свое мнение по поводу вакцинации.



"Вполне возможно, что ограничат права непривитого: нельзя посещать торговые дома, кинотеатры, летать на самолете. Лично я убежден, что вакцинировать все население Казахстана не нужно. Мы все летом переболели Coviid-19, и у нас уже есть коллективный иммунитет (индекс репродуктивности КОВИД 0,9 означает, что инфекция идет на спад, Об этом также говорит заполняемость ковидных больниц на 28 процентов и реанимаций на 20 процентов)", - приводит аргументы автор поста.



Также, по его словам, "16 тысяч погибших от COVID-19 казахстанцев (по неофициальным данным) не вернуть. Этих жертв мы могли избежать, если бы не ряд ошибок".