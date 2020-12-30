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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Лукашенко озвучил условие своего ухода

Просмотров:960 Опубликовано: Вчера, 20:12
Лукашенко озвучил условие своего ухода
Фото © belta.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "пока последний омоновец ему не скажет уходить", он будет "наглухо стоять в этой стране". Об этом белорусский лидер сказал, выступая в Минске при посещении ОМОНа ГУВД Мингорисполкома. Это заявление Лукашенко опубликовал телеграм-канал Пул Первого, сообщает Tengrinews.kz.

"Мятеж, блицкриг или цветная революция не прошли. Поэтому сидящие в теплых зарубежных кабинетах неудавшиеся "змагары" продолжают изобретать все новые козни против нашего государства, как они говорят, "во благо белорусского народа". Блага только не видно. У этих "деятелей" свои специфические представления и понимание политики", - цитирует главу государства БЕЛТА.

Лукашенко отметил, вместо поиска конструктивной альтернативы, честной и открытой борьбы за симпатии людей оппозиция призывает к уличным баталиям.

"При этом они называют себя патриотами, хотя в открытую работают на развал экономики, ликвидацию существующего конституционного строя и уничтожение страны", - сказал президет Беларуси.

"На примере наших соседей мы видим, к чему может привести разрушение массового сознания и исторической памяти народа. Особенно у самой активной его части - молодежи", - добавил он.




"Хочу, чтобы вы понимали мою позицию. Она неизменна: наш долг перед нынешним и будущими поколениями - сохранить страну. Время выбрало просто нас. И мы ее сохраним, чего бы нам это ни стоило. Сохраним для всех нас, наших детей и внуков. В этом моя и ваша главная задача. Если хотите, историческая миссия", - сказал Лукашенко.

"Честно и открыто вам говорю, и пусть они (противники действующей власти. - Прим.) услышат: если бы люди в погонах зря ели хлеб, как они говорят, если бы в те августовские дни вы бы дрогнули, мы сегодня жили бы в другой стране. И вообще, жили ли бы мы, и существовала ли бы эта страна. Пока последний омоновец мне не скажет уходить, я буду наглухо стоять в этой стране рядом с вами плечом к плечу. Потому, что ни у вас, ни у меня кроме этой земли, этой страны больше ничего нет", - заявил белорусский лидер.




В свою очередь лидер белорусской оппозиции, бывший кандидат в президенты страны Светлана Тихановская заявила, что протесты в Беларуси "не сдулись".

"Важно, чтобы мирные протесты продолжались в любой форме. Это могут быть акции, районные шествия, флешмобы, всякого рода перфомансы. Нам не нужно давать возможность ни режиму, ни еще кому-то говорить, что протесты сдулись, потому что это не так. Они, возможно, меняют форму. Это нормально", - сказала Тихановская во время онлайн-конференции для журналистов.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 5 )

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GIBSON.SG (Посетители) Сегодня, 02:59
Как же ты уже зае...надоел...
 
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Василий Кравчук (Посетители) Вчера, 23:56
"Пока последний омоновец мне не скажет уходить, я буду наглухо стоять в этой стране рядом с вами плечом к плечу" - красноречиво сказал, держится у власти на "штыках"! kill
 
-3
  • Сергей Владимиров
  • Василий Кравчук
  • GIBSON.SG
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • sergei 66
 СБК (Посетители) Вчера, 21:59
Valderrama, иногда надо промолчать в комментах, чтобы действительно не выглядеть "идиотом". Так отзываться о президенте суверенной страны, который ни одну акцию предприятий не продал америкосам, китайцам, индусам и прочим, это и есть верх ид....тизма
 
-3
  • Сергей Владимиров
  • Dushman
  • Василий Кравчук
 Не поддерживаю Поддерживаю
СБК (Посетители) Вчера, 21:44
Батька молодец! Не сдавай страну всяким китайцам, американцам и прочим. Как это сделал один вор-президент нефтяной страны.
 
-4
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  • Riddik
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  • tolk
  • Сергей Владимиров
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 Valderrama (Посетители) Вчера, 20:33
Если человек идиот, то это надолго!
 
 

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