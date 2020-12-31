О главной опасности новогоднего стола рассказала врач

Новогоднее застолье - это всегда нелегкое испытание не только для фигуры, но и для желудка. Некачественными продуктами можно даже отравиться, в этом заключается главная опасность праздничного стола. Поэтому эксперты рекомендуют не налегать на сладкое, жирное, жареное, соленое и мучное. И если вы берете уже готовую продукцию, то обращайте внимание на срок изготовления и срок годности. Ежегодно, согласно статистике, после празднования Нового года с отравлением в инфекционные больницы поступают несколько тысяч человек, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Almaty.tv.
В праздники люди привыкли есть все и помногу, а жирное со спиртным - это нагрузка не только на пациента, но и на врача. Ведь после новогодних застолий у некоторых людей, особенно пожилого возраста, обостряются болезни желудка, говорит врач-нутрициолог Анастасия Колпакова.
"Люди должны учитывать состояние своего здоровья. Необязательно готовить что-то жирное, тяжелое, жарить в большом количестве масла. Можно же запечь, в более легком формате, и за это организм скажет вам спасибо", - отметила магистр медицинских наук, врач-нутрициолог Анастасия Колпакова.
В канун Нового года эксперты по питанию рекомендуют очень внимательно относиться к скоропортящимся продуктам, таким как майонез, кисломолочка, рыба и даже фрукты, особенно мандарины. Эти продукты в больших количествах негативно воздействуют на слизистую оболочку желудка и кишечника, делится Анастасия Колпакова.
"Сюда бы я отнесла десерты, которые готовятся с сырым белком, например тирамису. Здесь нужно быть внимательным, и покупать желательно не домашние яйца, а с фабрик, со сроком годности", - добавила Анастасия Колпакова.
Хранить скоропортящиеся продукты и готовые салаты при комнатной температуре можно не более трех часов. Все остальное время они должны находиться в холодильнике. Нельзя также смешивать свежеприготовленную пищу с остатками от предыдущего дня, заключила врач.
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