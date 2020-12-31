Рейтинг самых продаваемых автомобилей в Казахстане

В ноябре на авторынке Казахстана больше всего было реализовано машин корейской марки Hyundai, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на regnum.ru.
Об этом сообщили в аналитическом агентстве «Автостат».
В последний месяц осени казахстанские автолюбители купили 2150 машин Hyundai — на 33% больше, чем в ноябре прошлого года.
К слову, на втором месте по популярности в марочном рейтинге идет марка Chevrolet. Так как в ноябре дилерам удалось реализовать 1710 экземпляров авто американского бренда, что в 24 раза больше по сравнению с прошлым годом.
И на третьем месте разместилась российская Lada. Здесь рост продаж составил всего 3%.
Кроме того, в пятерку самых покупаемых в Казахстане марок попали: Toyota и KIA.
Также среди самых популярных моделей на казахстанском авторынке оказались: седан Chevrolet Cobalt, седан Hyundai Accent, седан Chevrolet Nexia, Lada Granta и кроссовер Hyundai Tucson.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.