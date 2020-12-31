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Рейтинг самых продаваемых автомобилей в Казахстане

Просмотров:318 Опубликовано: Сегодня, 10:28
Рейтинг самых продаваемых автомобилей в Казахстане
Фото: pixabay.com
В ноябре на авторынке Казахстана больше всего было реализовано машин корейской марки Hyundai, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на regnum.ru.

Об этом сообщили в аналитическом агентстве «Автостат».

В последний месяц осени казахстанские автолюбители купили 2150 машин Hyundai — на 33% больше, чем в ноябре прошлого года.

К слову, на втором месте по популярности в марочном рейтинге идет марка Chevrolet. Так как в ноябре дилерам удалось реализовать 1710 экземпляров авто американского бренда, что в 24 раза больше по сравнению с прошлым годом.

И на третьем месте разместилась российская Lada. Здесь рост продаж составил всего 3%.

Кроме того, в пятерку самых покупаемых в Казахстане марок попали: Toyota и KIA.

Также среди самых популярных моделей на казахстанском авторынке оказались: седан Chevrolet Cobalt, седан Hyundai Accent, седан Chevrolet Nexia, Lada Granta и кроссовер Hyundai Tucson.


Источник: newtimes.kz
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