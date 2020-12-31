Рейтинг самых продаваемых автомобилей в Казахстане

В ноябре на авторынке Казахстана больше всего было реализовано машин корейской марки Hyundai, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на regnum.ru.



Об этом сообщили в аналитическом агентстве «Автостат».



В последний месяц осени казахстанские автолюбители купили 2150 машин Hyundai — на 33% больше, чем в ноябре прошлого года.



К слову, на втором месте по популярности в марочном рейтинге идет марка Chevrolet. Так как в ноябре дилерам удалось реализовать 1710 экземпляров авто американского бренда, что в 24 раза больше по сравнению с прошлым годом.



И на третьем месте разместилась российская Lada. Здесь рост продаж составил всего 3%.



Кроме того, в пятерку самых покупаемых в Казахстане марок попали: Toyota и KIA.



Также среди самых популярных моделей на казахстанском авторынке оказались: седан Chevrolet Cobalt, седан Hyundai Accent, седан Chevrolet Nexia, Lada Granta и кроссовер Hyundai Tucson.