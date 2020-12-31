Врачи назвали новогодние подарки, через которые легче передаётся COVID-19

Внушительный перечень игрушек, подарков и новогодних аксессуаров может стать переносчиком коронавируса, считают опрошенные РИА Новости врачи: например, на картонных поверхностях вирус способен сохраняться до суток, а на пластиковых и металлических – до трех дней.



"Практически любая поверхность может содержать болезнетворные микроорганизмы. Вирус Sars-CoV-2, который становится причиной болезни COVID-19, может жить на деньгах, на картонных поверхностях он сохраняется до 24 часов, а на пластиковых и металлических – до трех дней", - сказала врач-эпидемиолог Ольга Ненастина.



С учётом этого, отмечает Ненастина, внушительный перечень игрушек, подарков и новогодних безделушек может стать переносчиком опасного вируса. Кроме этого, бактерии часто процветают в теплой влажной среде, создаваемой одеждой и постельным бельем. Коронавирус же дольше живет на твердых поверхностях, включая пластик и нержавеющую сталь.



"Поэтому при выборе подарков в торговых центрах необходимо обязательно быть в масках и одноразовых перчатках", - советует Ненастина.

В свою очередь, доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рекомендует по приходе домой обработать купленные вещи дезинфицирующим средством.



"Если какие-то подарки, я думаю, что проще их вынести на балкон на какое-то время, а если овощи и фрукты – просто хорошо помыть проточной водой", - сказал Жемчугов.