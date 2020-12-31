В правила перевозки лиц с инвалидностью внесли изменения

Приказом и.о.министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 21 декабря 2020 года внесены изменений в Правила оказания услуг по перевозке инвалидов автомобильным транспортом, передает Kazpravda.kz.



В частности, в документе говорится, что для перевозки инвалидов используются легковые автотранспортные средства, соответствующие требованиям национального стандарта РК, в том числе специально приспособленные для перевозки инвалидов в кресло-колясках.



При этом требования, предъявляемые к оказанию услуги инватакси, оговариваются в договоре о выполнении государственного социального заказа, который в том числе включает:



- перечень объектов и пунктов назначения для предоставления услуг инватакси;



- режим работы инватакси в дневное и ночное время в течение суток, в выходные и праздничные дни.



Оплата услуг инватакси местными исполнительными органами исходит из фактического времени работы автотранспорта, измеренного в часах (машино-час) в сутки.



Также предусматривается, что инвалида или ребенка-инвалида, имеющего показания к оказанию услуги инватакси, может сопровождать в поездке один человек. Поездка для сопровождающего лица является бесплатной.



Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (29 декабря).