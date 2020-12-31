Центры занятости населения становятся цифровыми

В текущем году кризис, связанный с пандемией COVID-19, серьёзно подорвал экономику и рынки труда в глобальном масштабе. Число людей, теряющих работу, продолжает расти. Деятельность государственных служб занятости (ГСЗ) по всему миру сегодня направлена на смягчение последствий такого удара для рынка труда и непосредственно для пострадавшего населения, сообщает kazlenta.kz со ссылкой на ranking.kz.



Важнейшую роль в бесперебойной и эффективной деятельности государственных центров занятости сыграли цифровые технологии. Внедрение цифровых каналов коммуникации сделало услуги по содействию в трудоустройстве более доступными и прозрачными. Цифровые платформы позволяют разрабатывать более понятные для кандидатов на трудоустройство системы поиска и подбора вакансий. По данным Международной организации труда, около 66% ГСЗ во всём мире перешли на дистанционную форму обслуживания клиентов: перенесли свои услуги и программы на рынке труда в интернет-пространство или предоставляют услуги по телефону.



К примеру, в Китае ГСЗ использовала внедрённую ещё до пандемии систему взаимодействия сотрудников и клиентов службы занятости в чате под названием WeChat Official Accounts. В Нидерландах в период самоизоляции ГСЗ организовывала видеовстречи и вебинары со своими клиентами. Государственная служба занятости Словении усилила поддержку через портал вакансий, который до пандемии уже предлагал ряд услуг, включая регистрацию, подбор работы, тест для самооценки и консультации.



По сути, в сложнейшие моменты пандемии именно цифровые каналы коммуникации стали основными инструментами помощи в трудоустройстве и оказания других услуг населению.



В Казахстане, в свою очередь, цифровизации социально-трудовой сферы уделялось пристальное внимание ещё до пандемии: этот показатель является одним из важных направлений технологической модернизации экономики страны. Среди городов РК самый «оцифрованный» — Алматы. По итогам первого полугодия Южная столица заняла первое место в рейтинге «умных» городов среди регионов страны. В настоящее время 90% видов госуслуг акимата Алматы являются электронными.



Услуги Центра занятости населения Алматы также доступны населению в режиме онлайн. В рамках пилотного проекта от Центра развития трудовых ресурсов через Enbek.kz граждане смогут получить широкий спектр необходимых услуг.



1. Оказание содействия ищущим работу и безработным, в том числе:



• регистрация в качестве лица, ищущего работу, и оказание трудового посредничества;

• регистрация в качестве безработного;

• выбор вакансий на рабочие места, субсидируемые государством (молодёжная практика, социальные рабочие места, общественные работы).



2. Назначение социальной выплаты на случай потери работы.



Чтобы воспользоваться услугами, достаточно зарегистрироваться на портале электронной биржи труда Enbek.kz. При отсутствии интернета или компьютера услуги можно получать в Центре занятости населения Алматы, воспользовавшись зоной самообслуживания. Это позволит гражданам не ожидать очереди на приём к специалисту центра и минимизировать физические контакты в условиях пандемии COVID-19. В зоне самообслуживания ЦЗ Алматы находятся консультанты, которые разъясняют гражданам, как получить услуги через портал электронной биржи труда.



В условиях кризиса нагрузка на государственные центры занятости резко возросла. Внедрение цифровых решений позволяет заметно увеличить эффективность их работы.



За январь–сентябрь текущего года в Центр занятости населения Алматы за содействием в трудоустройстве обратились 66,7 тыс. человек, из них зарегистрированы в качестве безработных 29,1 тыс. человек. На учёте состояли 35,6 тыс. человек, в том числе 25,7 тыс. из числа безработных.