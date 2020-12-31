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В честь Абая назвали улицу в столице Иордании

Просмотров:30 Опубликовано: Сегодня, 18:11
В честь Абая назвали улицу в столице Иордании
© Photo : obozrenie.kz/Станислав Манаков
В МИД отметили, что это является очередным подтверждением высокого уровня отношений между двумя странами и сотрудничества между городами-побратимами – Нур-Султаном и Амманом

В столице Иордании Аммане торжественно открыли улицу, названную в честь великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбаева. Об этом сообщает министерство иностранных дел.

Посол Казахстана Айдарбек Туматов отметил, что присвоение имени выдающегося казахского поэта и мыслителя в год его 175-летия одной из центральных улиц иорданской столицы является очередным подтверждением высокого уровня отношений между двумя странами и сотрудничества между городами-побратимами – Нур-Султаном и Амманом.

Член попечительского совета муниципалитета Аммана Исмаил аль-Бустанджи отметил, что "мероприятие является данью уважения высокому мастерству классика, являющегося ярким представителем культуры дружественного казахского народа".

Мемориальные доски, посвященные казахскому поэту, были открыты в Турции и Румынии, а в Тбилиси именем Абая была названа одна из центральных улиц. В декабре в Кыргызстане в национальной библиотеке имени Осмонова, а также в Боснии и Герцеговине были установлены бюсты Кунанбаева.

Кроме этого, в 2020 году именем Абая были названы один аэропорт, шесть школ, три проспекта и 10 улиц Казахстана. Установлено семь памятников и два бюста.


Источник: sputnik.kz
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