"Масляковы, где ваша совесть?" Зрители раскритиковали финал Высшей лиги КВН

Пользователи раскритиковали финал Высшей лиги КВН-2020, показанный Первым каналом вечером 1 января, сообщает Tengrinews.kz.
Под видео игры, выложеной на официальном канале КВН в YouTube, зрители оставили множество негативных комментариев. При этом на момент написания новости само видео набрало 13 тысяч дизлайков и лишь восемь тысяч лайков.
На сцене встретились команды "Михаил Дудиков" (Ставрополь), сборная Снежногорска "Мурманск - столица Арктики", "Русская дорога" (Армавир), "Сборная "Татнефти" (Альметьевск) и "Полуостров" (Симферополь).
Многие пользователи остались недовольны тем, что первое место досталось двум командам - "Русской дороге" и "Сборной "Татнефти". Причем если победа первой команды практически не оспаривается, то чемпионство второй ставится под большое сомнение (далее орфография и пунктуация комментариев сохранены):
"Самое лучшее - сделать две номинации. 1."Чемпион, чтобы кто-то не обиделся". 2."Настоящий чемпион".
"Дорога и нефть как олицетворение России. Тут или на своем горбу тащишь, либо за бабки решаешь".
"Борцы, Плюшки, Далс значит не чемпионы, а Татнефть и Раисы чемпионы, Масляковы, где ваша совесть?"
"Ну это даже не серьезно! Ну какие два чемпиона??? Ну что вы делаете с игрой то, со зрителями???"
"Эрнст и Масляков убивают зрителей и сам КВН. Откуда два чемпиона? Русская дорога явно лучше выступили в двух конкурсах".
"Каждый раз, когда за уши притягивают незаслуженного второго чемпиона, где-то тихо вздыхают некие Тимур и Филипп".
"Русская дорога лайк, КВН диз".
"Позорище, как можно было ставить максимум Татнефти за первый конкурс?!Провалялись весь конкурс с Нагиевым на сцене и все. Деньги решают".
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