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Токаев подписал поправки по вопросам деятельности общественных советов

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:57
Токаев подписал поправки по вопросам деятельности общественных советов
Источник фото: Пресс-служба президента РК.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки по вопросам деятельности общественных советов, сообщает пресс-служба Акорды.

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности общественных советов», - говорится в сообщении в воскресенье.

Поправки направлены на дальнейшее развитие института общественных советов в Казахстане, совершенствование механизмов вовлечения гражданского общества в принятие решений государственными органами всех уровней.

Согласно поправкам материально-техническое и финансовое содержание деятельности общественного совета закрепляется за тем органом, с участием которого образуется сам общественный совет.

Также прописаны нормы по привлечению общественных советов к работе закупочных комиссий и образования общественных советов в субъектах квазигосударственного сектора.

Вместе с тем, закон содержит поправки редакционного, уточняющего характера с целью исключения правовых пробелов, приведения норм законопроекта в соответствие друг с другом и другими законодательными актами.



Источник: kaztag.kz
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