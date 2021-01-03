Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки по вопросам деятельности общественных советов, сообщает пресс-служба Акорды.



«Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности общественных советов», - говорится в сообщении в воскресенье.



Поправки направлены на дальнейшее развитие института общественных советов в Казахстане, совершенствование механизмов вовлечения гражданского общества в принятие решений государственными органами всех уровней.



Согласно поправкам материально-техническое и финансовое содержание деятельности общественного совета закрепляется за тем органом, с участием которого образуется сам общественный совет.



Также прописаны нормы по привлечению общественных советов к работе закупочных комиссий и образования общественных советов в субъектах квазигосударственного сектора.



Вместе с тем, закон содержит поправки редакционного, уточняющего характера с целью исключения правовых пробелов, приведения норм законопроекта в соответствие друг с другом и другими законодательными актами.



