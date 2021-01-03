Цой объяснил ограничения на ночную работу баров и кафе

По действующему постановлению объекты общественного питания могут работать до 24:00.
Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой объяснил ограничения на ночную работу ресторанов, баров и кафе, передает корреспондент zakon.kz.
Почему забитые автобусы в час пик не влияют на распространение коронавиурса, а работа кафе после 24:00 часов как-то влияет? - спросил один из журналистов на брифинге в СЦК.
Министр отметил, что вероятность заболеть после посещения ресторана, бара или кафе намного выше.
Вы пытаетесь утрировать какие-то вопросы. Очень важно понять, что когда вы находитесь в ресторане, и когда употребляете пищу - вы снимаете маску. Вы находитесь длительный период без маски, в близком контакте с людьми за одним столом. Когда вы находитесь в общественном транспорте, там вы по времени меньше находитесь, не снимаете маску, соответственно, другие люди тоже находятся в маске. Здесь вероятность заболеть в разы меньше, чем если вы находитесь без маски за столом. В вечернее время, как вы знаете, застолья долгие. Это международная практика, поэтому не надо здесь искать каких-то подвохов, - пояснил Алексей Цой.
Объектам общественного питания разрешили работать до 24:00 часов, за исключением объектов, расположенных в жилых зданиях.
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