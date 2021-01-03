Принято постановление главного санврача о дне выборов в Казахстане

Принято постановление главного государственного санитарного врача о дне выборов депутатов в Мажилис и маслихаты, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Службу центральных коммуникаций.
Об этом сообщил министр здравоохранения Алексей Цой, выступая на площадке Службы центральных коммуникаций.
По словам главы профильного ведомства, постановлением предусмотрен ряд требований в рамках обеспечения эпидемиологической безопасности выборного процесса.
"Основные из них - это требования к избирательному участку, такие как:
- у входа в помещение измерение температуры посредством бесконтактных термометров;
- наличие дистанционных разметок и указателей по маршруту движения для избирателей;
- соблюдение масочного режима в течении всего периода работы избирательной комиссии всеми членами комиссии, со сменой каждые 3 часа;
- наличие санитайзеров для дезинфекции рук;
- расстановка мебели и технического оборудования на расстоянии не менее 1,5 - 2 метров друг от друга;
- соблюдение социальной дистанции на расстоянии не менее 1,5 - 2 метров;
- наличие отдельного помещения для изоляции людей в случае выявления у них повышенной температуры тела (выше 37 градусов);
Требования к избирателям:
при посещении избирательного участка использовать одноразовую медицинскую или защитную маску и антисептическое средство для рук; участники голосования, которым предписан режим самоизоляции в связи с прохождением лечения на дому или который находится на карантине в связи с коронавирусной инфекцией, должны уведомить об этом члена избирательной комиссии при подаче заявления о проведении голосования вне избирательного участка.
Требования к лицам, которые будут постоянно находится на избирательных участках - члены избирательной комиссии, наблюдатели и доверенные лица в зонах повышенного и умеренного риска. На сегодня в красной зоне находится один регион - Атырауская область, в жёлтой - 6 регионов (Костанайская, Акмолинская, СКО, Павлодарская области, города Алматы и Нур-Султан), должны будут обследованы в период с 5 до 9 января текущего года и иметь отрицательный результат ПЦР-теста", - перечислил обязательные требования А.Цой.
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