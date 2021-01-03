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Принято постановление главного санврача о дне выборов в Казахстане

Просмотров:537 Опубликовано: Сегодня, 14:30
Принято постановление главного санврача о дне выборов в Казахстане
Фото:elements.envato.com
Принято постановление главного государственного санитарного врача о дне выборов депутатов в Мажилис и маслихаты, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Службу центральных коммуникаций.

Об этом сообщил министр здравоохранения Алексей Цой, выступая на площадке Службы центральных коммуникаций.

По словам главы профильного ведомства, постановлением предусмотрен ряд требований в рамках обеспечения эпидемиологической безопасности выборного процесса.

"Основные из них - это требования к избирательному участку, такие как:

- у входа в помещение измерение температуры посредством бесконтактных термометров;

- наличие дистанционных разметок и указателей по маршруту движения для избирателей;

- соблюдение масочного режима в течении всего периода работы избирательной комиссии всеми членами комиссии, со сменой каждые 3 часа;

- наличие санитайзеров для дезинфекции рук;

- расстановка мебели и технического оборудования на расстоянии не менее 1,5 - 2 метров друг от друга;

- соблюдение социальной дистанции на расстоянии не менее 1,5 - 2 метров;

- наличие отдельного помещения для изоляции людей в случае выявления у них повышенной температуры тела (выше 37 градусов);

Требования к избирателям:

при посещении избирательного участка использовать одноразовую медицинскую или защитную маску и антисептическое средство для рук; участники голосования, которым предписан режим самоизоляции в связи с прохождением лечения на дому или который находится на карантине в связи с коронавирусной инфекцией, должны уведомить об этом члена избирательной комиссии при подаче заявления о проведении голосования вне избирательного участка.

Требования к лицам, которые будут постоянно находится на избирательных участках - члены избирательной комиссии, наблюдатели и доверенные лица в зонах повышенного и умеренного риска. На сегодня в красной зоне находится один регион - Атырауская область, в жёлтой - 6 регионов (Костанайская, Акмолинская, СКО, Павлодарская области, города Алматы и Нур-Султан), должны будут обследованы в период с 5 до 9 января текущего года и иметь отрицательный результат ПЦР-теста", - перечислил обязательные требования А.Цой.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 4 )

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Vohazab (Посетители) Сегодня, 18:06
И так из под палки ходили на выборы, а сейчас вообще не придут.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Сергей Владимиров
  • Vohazab
 ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 16:23
все напоминания, условия , требования... на данный момент будет усиливать отвращение от выборов, результаты которых и так очевидны, для простых людей.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • arelav_74
  • Сергей Владимиров
 Кинст (Посетители) Сегодня, 15:34
И какое будет дно выборов?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +8
  • Ну Ну
  • Кинст
  • arelav_74
  • ЁмоЁ
  • GuF
  • Сергей Владимиров
  • Барабашка
  • Vohazab
 G32 (Посетители) Сегодня, 14:53
Думаю реальная явка не превысит и 10-ти процентов.

И короновирус тут не причём.

Люди давно уже поняли, что куда бы ты не ткнул своим голосом, всё равно проголосуешь против себя.
 
 

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