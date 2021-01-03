Процедуру снятия отпечатков пальцев у казахстанцев отложили на два года

Дактилоскопическая регистрация граждан начнется с 1 января 2023 года, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.
Министерство внутренних дел проинформировало, что в связи со складывающейся эпидемиологической обстановкой в стране и мире, дактилоскопическая регистрация граждан, которая должна была начаться с 2021 года, переносится на 2023 год.
"В связи с пандемией коронавирусной инфекции и прогнозами по развитию эпидемиологической ситуации, вызванной COVID-19, дактилоскопическая регистрация граждан начнется с 1 января 2023 года. Соответствующие изменения будут внесены в Закон "О дактилоскопической и геномной регистрации", – сообщили в пресс-службе ведомства.
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