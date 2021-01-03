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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Процедуру снятия отпечатков пальцев у казахстанцев отложили на два года

Просмотров:164 Опубликовано: Сегодня, 16:08
Процедуру снятия отпечатков пальцев у казахстанцев отложили на два года
Фото из Сети интернет
Дактилоскопическая регистрация граждан начнется с 1 января 2023 года, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Министерство внутренних дел проинформировало, что в связи со складывающейся эпидемиологической обстановкой в стране и мире, дактилоскопическая регистрация граждан, которая должна была начаться с 2021 года, переносится на 2023 год.

"В связи с пандемией коронавирусной инфекции и прогнозами по развитию эпидемиологической ситуации, вызванной COVID-19, дактилоскопическая регистрация граждан начнется с 1 января 2023 года. Соответствующие изменения будут внесены в Закон "О дактилоскопической и геномной регистрации", – сообщили в пресс-службе ведомства.


Источник: baigenews.kz
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Комментарии ( 2 )

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master_kz (Посетители) Сегодня, 16:47
Цитата: makenych
Попросите у Гугла у них почти все есть по крайней мере те которые вас интересуют

И даже отпечаток пальца все добровольно передают на сервера при наличии сканера в смартфоне-)))
 
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makenych (Посетители) Сегодня, 16:44
Попросите у Гугла у них почти все есть по крайней мере те которые вас интересуют
 
 

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