Процедуру снятия отпечатков пальцев у казахстанцев отложили на два года

Дактилоскопическая регистрация граждан начнется с 1 января 2023 года, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.



Министерство внутренних дел проинформировало, что в связи со складывающейся эпидемиологической обстановкой в стране и мире, дактилоскопическая регистрация граждан, которая должна была начаться с 2021 года, переносится на 2023 год.



"В связи с пандемией коронавирусной инфекции и прогнозами по развитию эпидемиологической ситуации, вызванной COVID-19, дактилоскопическая регистрация граждан начнется с 1 января 2023 года. Соответствующие изменения будут внесены в Закон "О дактилоскопической и геномной регистрации", – сообщили в пресс-службе ведомства.