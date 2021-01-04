Коронавирус появился в китайской лаборатории, убеждены в США

Советник президента США предположил, что вирус мог вырваться наружу не только из-за утечки, но и аварии.



Утечка коронавируса из лаборатории в Китае считается самой "достоверной" теорией возникновения пандемии. Об этом заявил заместитель советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Мэтью Поттингер, сообщает zakon.kz.



По всей видимости, это ответ МИДу Китая, где недавно заявили, что пандемия COVID-19 была спровоцирована отдельными вспышками в различных местах по всей Земле.



Появляется все больше свидетельств того, что лаборатория является наиболее вероятным источником утечки вируса, – приводит Daily Mail слова Поттингера.

Издание отмечает, что свое заявление Поттингер не подкрепил никакими доказательствами, ссылаясь на размытые формулировки "по последним разведывательным данным". Он также предположил, что вирус мог вырваться наружу не только из-за утечки, но и аварии.



США неоднократно обвиняли Китай в пандемии коронавируса. В частности, президент страны Дональд Трамп, выступая на саммите ООН 22 сентября, призвал привлечь Китай к ответственности за распространение коронавируса. Он подчеркнул, что в самом начале пандемии местные власти остановили поездки внутри страны, при этом не закрыв авиасообщение с другими государствами.



Вспышка нового коронавируса произошла в китайской провинции Ухань в декабре 2019 г. Постепенно вирус распространился по всему миру. 11 марта ВОЗ признала происходящее пандемией.

