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Международным годом овощей и фруктов объявила ФАО 2021 год

Просмотров:122 Опубликовано: Сегодня, 10:39
Международным годом овощей и фруктов объявила ФАО 2021 год
Фото из открытых источников
Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) ООН объявила 2021 год Международным годом овощей и фруктов, сообщает пресс-служба Организации объединенных наций.

«На фоне стремительного роста населения планеты специалисты ФАО подчеркивают необходимость использования всех доступных продовольственных ресурсов. Наступающий 2021-й год в организации объявили Международным годом овощей и фруктов. Он будет посвящен распространению информации об их питательной ценности и пропаганде здорового образа жизни», - говорится в сообщении.

Как отметили в ФАО, в глобализованном мире с хорошо развитым сектором туризма и почти всеобщим доступом к интернету очень трудно кого-то удивить малоизвестными продуктами. Тем не менее, добавили в организации, существуют редкие, забытые виды овощей и фруктов, о которых многие из нас никогда не слышали.

«Забывают о них по разным причинам: меняются тенденции и вкусы, какие-то культуры трудно выращивать, на другие – не выделяется достаточно ресурсов. При этом некоторые из редких овощей и фруктов намного лучше других сортов приспособлены к условиям в определенной стране или регионе, они содержат массу витаминов и питательных веществ и могут стать здоровым дополнением к рациону населения. Кроме того, редкие культуры обладают высоким коммерческим потенциалом и, если найти для них подходящий рынок сбыта, могут стать источником доходов для небольших фермерских хозяйств», - сказано в сообщении.

В числе таких продуктов названа опунция или кактусовая груша.

«Родина опунции – Мексика, но сегодня это растение можно встретить во многих засушливых районах планеты. Опунция не боится засухи, плоды этого кактуса едят сырыми, из них также готовят сироп и варенье. Плоды богаты антиоксидантами и витаминами, особенно витамином C», - уточнили в ФАО.

Организация также называет плоды хлебного дерева.

«На хлебном дереве растут весьма своеобразные тропические фрукты. Родина этого растения – Океания, всего известно около 120 сортов. Как правило, хлебное дерево начинает приносить плоды на шестом году и сохраняет эту способность на протяжении 50 лет. Зрелые плоды можно есть сырыми, а незрелые – готовить как картофель. Мякоть плода белая, по текстуре похожа на хлеб, по вкусу – на каштан. Она содержит много крахмала и вполне способна заменить в рационе пшеничную муку. Кроме того, согласно народной медицине, мякоть плодов хлебного дерева втирается в кожу для лечения инфекций», - добавили в продовольственной и сельхозорганизации ООН.

Еще одним растением, обладающим большим потенциалом, названа моринга.

«В пищу употребляются практически все части этого растения – кора, стручки, листья, семена, клубни, корни и даже цветки. Листья, корни и незрелые стручки моринги едят как овощи. Моринга богата белками, витаминами A, B и C, минеральными веществами, она особенно полезна беременным женщинам и кормящим матерям, а также маленьким детям. Моринга легко переносит засуху. Она произрастает в тропиках и субтропиках по всей планете», - уточнили в ФАО.

Также упоминается испанский артишок – близкий родственник артишока, который считается традиционным ингредиентом блюд испанской, итальянской и южнофранцузской кухни.

«Его цветы могут использоваться в качестве заменителя сычужного фермента, превращающего молоко в сыр, а листья, как считается, обладают мочегонным действием, улучшают работу желчного пузыря и печени, стимулируют пищеварение. Кроме того, испанский артишок помогает сохранить чистоту окружающей среды: его семена могут использоваться для производства масла, добавляемого в биодизельное топливо», - говорится в публикации.

Кроме того, в числе растений, на которые стоит обратить внимание, называется амарант.

«В пищу употребляются и спелые плоды, и зерна этого растения. Кроме того, листья амаранта добавляют в салат или тушат и едят с мясом или рыбой. Зерна амаранта, иногда с добавлением шоколада или риса, – традиционная мексиканская закуска, которая в последнее время набирает популярность в Европе и в Северной Америке. Амарант не содержит клейковины (глютена), богат витаминами и помогает в лечении сердечно-сосудистых заболеваний и анемии. Если приготовить амарант с баклажанами и картофелем, получится очень вкусное карри», - заключили в ФАО.


Источник: kaztag.kz
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