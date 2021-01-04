«Сергек» стал лучшим проектом на конкурсе «Умных городов и сообществ»

Система общественной и дорожной безопасности "Сергек", реализованная в Алматы, заняла I место на ежегодном конкурсе проектов "Умных городов и сообществ" IDC Smart Cities and Communities Europe and Central Asia Awards, передает zakon.kz.
В конкурсе в 2020 году приняли участие более 40 проектов из 12 стран. Система общественной и дорожной безопасности "Сергек" в Алматы заняла I место в номинации "Интеллектуальная транспортная система". Московские светофоры с ИИ заняли второе место. Проекты получили специальную награду от IDC и войдут в сборник лучших проектов "умных городов и сообществ" в 2020 году. Всего в рамках конкурса объявлены 15 финалистов в пяти номинациях.
Перед нами стояла большая цель, и я хочу поблагодарить всех участников проекта. Я думаю, это прекрасная возможность для Центральной Азии развить новую структурную систему, основанную на искусственном интеллекте, с упором не только на видеокамеры и видеомониторинг, но интеллектуальное администрирование безопасности, – отметил руководитель управления цифровизации города Алматы Баян Конирбаев. В целом Алматы выиграл по двум номинациям, в том числе в номинации "Общественная безопасность на основе данных, включая города, которые используют технологии для повышения гибкости и сотрудничества в ответ на пандемию COVID-19".
В окончательный список вошли три инициативы: управление койками при COVID-19 в округе Рейн-Неккар-Крейс, автоматизированный мониторинг селевой активности в Алматы и единая информационная система по COVID-19 в Валенсии. Общим победителем стала инициатива по управлению больничными койками COVID-19 университетской больницы Гейдельберга и округа Рейн-Неккар-Крайс благодаря совместному использованию данных и аналитики для активного управления вместимостью и доступностью коек с защитным снаряжением, вентиляторами и т. д. в отделениях COVID-19 в 48 отделениях 25 больниц округа.
В рамках госпрограммы "Цифровой Казахстан" в соответствии со стратегией "Умный город" Департаментом по чрезвычайным ситуациям Алматы ведется работа по внедрению автоматизированной системы мониторинга селей в бассейнах рек. Киши и Улькен Алматы, Каргалы и Аксай. В рамках проекта строится 31 станция с автоматизированными рабочими местами в "Казселезащите" и ДЭС. В 2019 году было запущено 10 станций ASM, а оставшуюся 21 станцию планируется запустить в 2021 году.
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