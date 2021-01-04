Каспийский тюлень занесён в Красную книгу Казахстана: чем ему это грозит

Теперь спасать отдельных тюленей стало только сложнее, считает эксперт, а без реальной программы по возрождению вида сам факт занесения тюленя в Красную книгу не будет иметь эффект - даже наоборот, власти посчитают, что сделали все возможное, и забудут о проблеме



Избившие тюленя камнями и палками в июле прошлого года жители Актау стали виновниками скандала, который имел широкий резонанс и привел к тому, что министерство экологии решило занести каспийского тюленя в Красную книгу нашей страны.



Чиновники заявляли, что каспийский тюлень уже занесен в Красные книги граничащих с нами государств, и такие же меры у нас должны сохранить популяцию редких животных.



Недавно стало известно, что премьер-министр Казахстана Аскар Мамин подписал соответствующее постановление. Однако не все эксперты оказались довольны развитием дела, о чем они сообщили в беседе с корреспондентом Sputnik Казахстан.



Каспийский тюлень правда может исчезнуть?



Директор института гидробиологии и экологии Миргалий Баймуканов отметил, что ежегодно проводится учет численности тюленей на их лежбищах в периоды линьки и отдыха. Последний учет проводился весной 2020 года.



"Тогда мы выяснили, что на казахстанской территории акватория Каспия обитает 60 тысяч особей", - отметил Баймуканов.



В начале XX века в Каспийском море обитало до 1 миллиона тюленей. К 1989 году численность сократилась до 400 тысяч особей, в 2019 году - до 66 тысяч.



Тюлени достигают половой зрелости на пятом или даже седьмом году жизни. Периодичность размножения составляет 2-3 года. Беременность длится 11 месяцев. Самка в приплоде приносит одного щенка, двойня бывает крайне редко. В целом тюлени могут жить до 50 лет.



Главная угроза для каспийских тюленей - это загрязнение воды в Каспии и браконьерство.



Включили в Красную книгу, чтобы забыть?



Миргалий Баймуканов, который 14 лет занимается изучением каспийского тюленя, высказывался против этого решения еще летом, как только впервые прозвучала такая идея.



"Прежде чем включить тот или иной вид в книгу, необходимо знать план дальнейших действий. Включение должно означать, что будут приняты экстренные меры по его спасению. Не так, что просто включили и забыли. Мы должны иметь твердый и принятый государством план по спасению этого вида. Это самый главный мотив нашего "против", - сказал Баймуканов.



План этот разработан не был. Более того, после занесения каспийского тюленя в Красную книгу ученым становится сложнее работать с этим животным: появился ряд ограничений, которые будут мешать изучению и спасению этого вида, утверждает эксперт.



"Простейший отлов больного тюленя – как его спасти? Теперь надо получать специальное решение правительства, чтобы эту особь поймать и перевести в реабилитационный центр. Сама процедура не отработана, это большая проблема. Нам необходимо все механизмы отработать, как спасать краснокнижный вид животных. Эти вопросы еще открыты", - отметил Баймуканов.



Бюрократия играет против тюленей



Ранее для изучения, лечения или спасения отдельного тюленя необходимо было получить лишь разрешение регионального комитета лесного хозяйства и животного мира. Теперь же экологам понадобится добиваться разрешения правительства.



Даже при том, что вид не был краснокнижным, получить разрешение на научный лов для мечения особей было проблематично. Теперь каждый раз для проведения исследований нужно будет дожидаться постановления правительства, отметил эксперт. Но утвержденных правил, на основании чего, как и в какие сроки выходит это постановление, нет.



"Без должной проработки законодательной основы изучения и сохранения краснокнижных объектов внесение каспийского тюленя в красный перечень грозит уходом в тень реальной картины этого вида. И попытки сохранить этот вид морского млекопитающего могут дать обратный эффект", - считает эколог.

Миргалий Баймуканов заявил, что в этом есть лишь один плюс – привлечение внимания общественности к каспийскому тюленю.



"Более никаких плюсов не вижу. Ну и, естественно, должна быть польза в том, чтобы организовывать специальные особо охраняемые природные территории - заповедники и резерваты. Статус дает бонус в этом плане", - сказал Баймуканов.



"Усилиями только Казахстана этот вид не спасти"



Миргалий Баймуканов отметил, что прикаспийским государствам надо прилагать совместные усилия для спасения этого вида животных.



"Несмотря на то, что казахстанская часть Каспийского моря более обширная, чем у других прикаспийских стран, усилиями только Казахстана этот вид не спасти, поскольку он мигрирует по всему Каспию. Мы предлагаем создать особо охраняемые природные территории – сначала в Казахстане, а параллельно обсуждать вопросы по созданию таких же территорий в других прикаспийских государствах", - сказал эколог.



В Туркменистане такая территория уже вроде бы есть – остров Огурчинский, на котором обитают тюлени. Однако численность тюленей там резко снижается, несмотря на все усилия властей: в 80-е годы там наблюдали 15 тысяч особей, в 2010-е - уже только одну тысячу.



"Вид – мигрирующий. Количество тюленей не получится сохранить и приумножить усилиями только одного государства. Нужны открытые данные, комплексные меры, чтобы оценивать состояние популяции на территории всего моря. Повторюсь, только Казахстан спасти этот вид не сможет", - подчеркнул Баймуканов.

Он сообщил, что мероприятия между прикаспийскими странами по сохранению тюленя, по его данным, не проводятся.



Чем занимается центр реабилитации тюленей в Актау



Директор центра изучения и реабилитации каспийского тюленя в Актау Адилхан Товасаров заявил, что не согласен с коллегой и что работы по спасению вида ведутся. Например, его центр заработал в Актау с августа 2019 года.



Инициаторами и разработчиком биологического обоснования по включению каспийского тюленя в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных являются Центрально-Азиатский институт экологических исследований и как раз этот центр.



"Каспийский тюлень – единственное на Каспии морское млекопитающее и самый маленький тюлень в мире. Это символ здоровья Каспийского моря, а также вершина морской экосистемы. Сейчас этот вид находится под угрозой исчезновения. Численность каспийского тюленя в последнее время катастрофически сокращается", - рассказал Товасаров.



Он заявил, что для включения каспийского тюленя в Красную книгу ученые провели ряд научных исследований, отправились в экспедиции, собрали необходимую доказательную базу, разработали биологическое обоснование.



Например, теперь за убийство каспийского тюленя грозит штраф около 8 миллионов тенге или исправительные работы до 800 часов, либо срок до 3 лет лишения свободы. По мнению ученых, это должно предостеречь людей от убийства животных.



С какими травмами попадают тюлени в центр реабилитации



Основная цель работы центра – сохранение каспийского тюленя. Помимо реабилитации, лечения и других работ, связанных со спасением вида, в центре стараются просвещать горожан по поводу тюленей и ведут научные исследования.



"Мы занимаемся лечением, реабилитацией больных и травмированных тюленей и выпуском здоровых животных в их среду обитания – Каспийское море. Кроме команды специалистов по оказанию первой медицинской помощи, к этой работе привлекаются врачи-ветеринары, зоологи, экологи и волонтеры. Уникальность нашего центра, в том, что он единственный в нашей республике", - заявил Товасаров.



По его словам, работы подобного рода вообще не велись в Казахстане.



За полтора года работы в центр попало четыре тюлененка. Все они поступили с различными травмами и переломами, гнойными ранами, с высокой температурой, гипотермией, сильным стрессом, вирусной инфекцией, нарушением кровообращения, сотрясением мозга. Выходить их, к сожалению, не удалось.



"Но недавно нам удалось помочь тюлененку, у которого на шее была рыболовная сеть. Шею животного сдавливала петля из остатков рыболовной сети. Возраст пострадавшего тюленя - меньше года. Малыша освободили от сетей, оказали необходимую ветеринарную помощь и через день выпустили", - отметил директор центра.



Сейчас центру необходима спонсорская поддержка для дальнейшей работы. Директор центра также рассказал, что совместные исследования комплексного характера проводятся с Россией, Ираном и учеными из Франции.



Напомним, в ноябре 2020 года премьер-министр Казахстана Аскар Мамин подписал указ, согласно которому каспийского тюленя включили в Красную книгу нашей страны. Этот вид уже включен в Красную книгу в других прикаспийских странах. Казахстан стал последней республикой, принявшей это решение.