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Вступили в силу обязательства нотариусов РК отчитываться о сделках с имуществом перед КГД

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:10
Вступили в силу обязательства нотариусов РК отчитываться о сделках с имуществом перед КГД
Фото из Сети интернет
Вступили в силу обязательства нотариусов Казахстана отчитываться о сделках с имуществом перед комитетом государственных доходов (КГД) министерства финансов.

С 1 января 2021 года нотариусы обязаны предоставлять в КГД информацию о договорах, касающихся имущества и подлежащих государственной регистрации, и о выданных свидетельствах на право на наследство, если сумма сделки превышает 160 месячных расчетных показателей (МРП). Такое требование содержится в приказе первого заместителя премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова.

При этом нотариусы должны указывать фамилию, имя и отчество, а также ИИН или БИН получателя имущества, наименование предмета сделки, дату регистрации нотариальных действий, стоимость предмета сделки, кадастровый номер.


Источник: time.kz
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