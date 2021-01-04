Планировавшего наблюдать за выборами в мажилис активиста избили в Балхаше, сообщает «Радио Азаттык».



«Активист из Балхаша Азамат Раев, призывающий сограждан мониторить выборы в качестве независимых наблюдателей, считает, что нападение на него связано с его политическими взглядами. По словам Раева, вечером 28 декабря, возвращаясь с работы он заметил за собой слежку, поспешил на остановку, сел в автобус, доехал. И, когда шел домой, столкнулся с незнакомым человеком», - говорится в сообщении.



По мнению активиста, избиение - это предупреждение «сиди дома».



«За 10-15 метров он спросил, не найдется ли сигарет. «Дашь курить?» - спросил. Я ответил, что не курю. Я шел дальше, тот он на меня набросился и начал атаковать. Ударил по лицу слева. Я ходил к врачу. Врач сказал, что точно есть сотрясение. Меня предупреждали ранее, когда я начал знакомиться с активистами, делиться своими взглядами чтобы я подумал о своих детях. У меня пятеро детей. Мне говорили: «Подумай о своих пятерых детях, зачем тебе политика?» - рассказал Раев.



Полиция, по словам активиста, сообщила, что будет расследовать инцидент как хулиганство. Подозреваемый не установлен.



Уточняется, что в Карагандинской области ранее были случае нападения на активистов. В прошлом году был убит Галы Бактыбаев, поднимавший проблемы коррупции. Полиция заявляла, что это было заказное убийство. Суд по делу не завершен.



Правозащитник Евгений Жовтис отмечает, что сейчас угрозы в адрес активистов звучат накануне выборов. За последние две недели десятки активных граждан подверглись задержаниям и преследованиям.



«Эта жесткость, как мне кажется, связана с оценкой властями общей ситуации, общего протестного настроения, общих представлений людей, согласия и несогласия, то есть они видят как температура растет. И поскольку эту температуру разряжать пока других средств нет, это мы наблюдаем по этим выборам, то единственный ресурс - это властный ресурс, деловой ресурс, который используют прямо или косвенно». – заявил Жовтис.



По информации правозащитников, в данное время в стране более 30 политических заключенных. Список расширился в текущем месяце. Еще около 100 граждан сталкиваются с давлением из-за своей активности.



Напомним, 21 октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении 10 января 2021 года очередных выборов в мажилис VII созыва. Ожидалось, что в выборах примут участие партии Nur Otan, «Ак жол», коммунистическая народная партия Казахстана (КНПК), «Ауыл», «Бiрлiк» и Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП), но последняя от участия отказалась.