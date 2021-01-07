Трампа обвинили в подстрекательстве беспорядков в США

Действующего президента США Дональда Трампа обвинили в подстрекательстве беспорядков в Капитолии. Свое мнение по этому поводу высказали лидер демократов в сенате США Чак Шумер, а также экс-президент Барак Обама, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



Сенатор Чак Шумер обвинил президента Дональда Трампа в подстрекательстве беспорядков на Капитолии. С трибуны конгресса Шумер заявил о "поощрении жестокости".



"Президент, который продвигал теории заговора, мотивировал этих бандитов. Президент, который призывал их прийти к Капитолию нашей страны. Он почти никогда не критикует свою жестокость, а чаще поощряет ее. Этот президент несет на себе большую часть вины. Эта толпа в немалой части была творением Трампа", - сказал он с трибуны конгресса.



Чак Шумер добавил, что без Трампа события на Капитолии не произошли бы. Он назвал участников беспорядков не протестующими, а бунтовщиками.



В разжигании насилия и лжи об итогах выборах Трампа обвинил и экс-президент США Барак Обама.



"История справедливо запомнит сегодняшнее насилие в Капитолии, подогретое действующим президентом, который продолжал безосновательно лгать об итогах законных выборов, как момент великого бесчестия и позора для всей нашей страны", - говорится в заявлении в Twitter Обамы.



Барак Обама отметил, что случившееся не должно было быть сюрпризом. По его мнению, республиканская партия и сочувствующие ей СМИ последние два месяца не желали говорить своим сторонникам правду о выборах и что избранный президент Джо Байден вступит в должность 20 января. Подобный отрыв от реальности и привел к таким последствиям, считает Обама.



Насилие во время беспорядков в Капитолии США осудил и вице-президент США Майк Пенс, председательствующий на заседании конгресса, на котором должны утвердить результаты президентских выборов.



"Обращаюсь к тем, кто посеял хаос на Капитолии, вы не выиграли, насилие никогда не побеждает, свобода побеждает", - сказал Пенс на заседание конгресса.



По словам Пенса, возобновление работы конгресса демонстрирует "стойкость демократии" в США.



Напомним, сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Избранным президентом по итогам прошедшего голосовании считается демократ Джо Байден, но Трамп не признает поражения.