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В Аксае работники иностранной компании устроили забастовку и голодовку

Просмотров:129 Опубликовано: Сегодня, 12:12
В Аксае работники иностранной компании устроили забастовку и голодовку
Скриншот видеозаписи
Они требуют повышения зарплаты.

Сотрудники иностранной компании Bonatti в Бурлинском районе устроили забастовку. Они остановили производство и обратились к акиму ЗКО — рабочие требуют повышения заработной платы на 50%. Позже работники вовсе объявили голодовку — до тех пор, пока их требования не будут выполнены.

По социальным сетям распространяется видеозапись, на которой работники иностранной компании Bonatti высказывают свои претензии относительно заработной платы, обращаясь к акиму ЗКО.




— Мы обращаемся к Гали Искалиеву, акиму ЗКО. Мы, работники Bonatti, просим поднять зарплаты на 50%, так как тратим свои деньги на питание, а сейчас продукты дорожают, и наших денег не хватает. Мы требуем, чтобы наше обращение было рассмотрено. Мужики, вы поддерживаете? — обращается оратор к окружающим его работникам. Те в ответ хором выкрикивают «Да». — Мы сейчас находимся в Аксае, строим 4-й компрессорный завод возле ДП-2. Мы требуем повысить зарплату рабочим, независимо от их должности и гражданства, — высказался на видео один из работников компании.

Позже появилось ещё одно видео, на котором работники компании объявляют о голодовке.




— Мы объявляем голодовку, потому что наши требования отказались выполнять. Сейчас нас запугивают тем, что мы более 3-х часов отсутствуем на рабочих местах, так как мы объявили забастовку. Нас угрозами и давлением принуждают выйти на работу и прекратить забастовку. Мы находимся на рабочем месте, поэтому мы требуем рассмотреть наше обращение, и объявляем голодовку, — высказывается на видео один из работников. Остальные бурно поддерживают его выкриками. — Поэтому сегодня 300 человек работников не пошли на обед, и из-за невыполнения наших требований мы решили не идти на обед и ужин.

В пресс-службе акимата ЗКО подтвердили, что на место забастовки выезжал замакима Алпамыс Кушкенбаев и вопрос с рабочими был практически улажен. Подробности договорённости между сотрудниками фирмы и акиматом обещали предоставить позже.


Источник: uralskweek.kz
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Комментарии ( 1 )

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 Сергей Владимиров (Посетители) Сегодня, 12:30
Не просить...а требовать надо beer2
 
 

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