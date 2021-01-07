В Аксае работники иностранной компании устроили забастовку и голодовку









Они требуют повышения зарплаты.Сотрудники иностранной компании Bonatti в Бурлинском районе устроили забастовку. Они остановили производство и обратились к акиму ЗКО — рабочие требуют повышения заработной платы на 50%. Позже работники вовсе объявили голодовку — до тех пор, пока их требования не будут выполнены.По социальным сетям распространяется видеозапись, на которой работники иностранной компании Bonatti высказывают свои претензии относительно заработной платы, обращаясь к акиму ЗКО.— Мы обращаемся к Гали Искалиеву, акиму ЗКО. Мы, работники Bonatti, просим поднять зарплаты на 50%, так как тратим свои деньги на питание, а сейчас продукты дорожают, и наших денег не хватает. Мы требуем, чтобы наше обращение было рассмотрено. Мужики, вы поддерживаете? — обращается оратор к окружающим его работникам. Те в ответ хором выкрикивают «Да». — Мы сейчас находимся в Аксае, строим 4-й компрессорный завод возле ДП-2. Мы требуем повысить зарплату рабочим, независимо от их должности и гражданства, — высказался на видео один из работников компании.Позже появилось ещё одно видео, на котором работники компании объявляют о голодовке.— Мы объявляем голодовку, потому что наши требования отказались выполнять. Сейчас нас запугивают тем, что мы более 3-х часов отсутствуем на рабочих местах, так как мы объявили забастовку. Нас угрозами и давлением принуждают выйти на работу и прекратить забастовку. Мы находимся на рабочем месте, поэтому мы требуем рассмотреть наше обращение, и объявляем голодовку, — высказывается на видео один из работников. Остальные бурно поддерживают его выкриками. — Поэтому сегодня 300 человек работников не пошли на обед, и из-за невыполнения наших требований мы решили не идти на обед и ужин.В пресс-службе акимата ЗКО подтвердили, что на место забастовки выезжал замакима Алпамыс Кушкенбаев и вопрос с рабочими был практически улажен. Подробности договорённости между сотрудниками фирмы и акиматом обещали предоставить позже.