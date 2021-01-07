Министерство иностранных дел Республики Казахстан сделало заявление

Приветствуем подписание «Декларации Аль-Ула» в ходе 41-го саммита стран-участниц Совета сотрудничества арабских государств Залива, сообщает kazlenta.kz со ссылкой на МИД РК.



Уверены, что нормализация отношений между Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном, Египтом и Государством Катар послужит укреплению братского единства народов этих стран и дальнейшему процветанию всего региона.



Данный шаг созвучен идее процесса Исламского примирения, инициированного Казахстаном на Стамбульском саммите Организации Исламского Сотрудничества в 2016 году.



Подтверждаем готовность развивать партнерские взаимоотношения со всеми странами Ближнего Востока.

