Силовики зачистили здание конгресса с помощью слезоточивого газа и оружия

Полиция в здании Капитолия (Фото: Marc Theiler / Reuters)
Известно по меньшей мере об одном погибшем при подавлении беспорядков. Слезоточивый газ силовикам пришлось распылять прямо внутри здания конгресса
Силовикам удалось выдворить протестующих из Капитолийского холма. Об этом сообщает CNN. При разгоне применялся слезоточивый газ.
Полиция распылила слезоточивый газ в здании конгресса вскоре после того, как протестующие проникли внутрь. Служба безопасности предложила конгрессменам надеть противогазы, хранящиеся в зале заседания на экстренный случай, сообщает AP. Газ распылили в ротонде здания конгресса — помещении под главным куполом.
По данным NBC News, при подавлении попытки захватить здание применялось и огнестрельное оружие. Сотрудник правоохранительных органов выстрелил из пистолета в женщину, находившуюся в числе штурмовавших здание. Ее вынесли из конгресса и передали медикам в критическом состоянии. Позднее стало известно, что от полученного ранения она скончалась.
Акция протеста возле Капитолия проходила на фоне слушаний, на которых сенат и конгресс должны были формально закрепить результаты президентских выборов, на которых победил Джо Байден.
Дональд Трамп призвал своих сторонников придерживаться мирного протеста и не вступать в конфронтацию с силами правопорядка. Для подавления протестов мобилизована национальная гвардия. Сразу несколько штатов США сообщили, что направляют дополнительные силы в столицу для поддержки местной полиции.
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