Жестокая схватка волка и собаки попала на видео. Кто победил?

Домашний пёс был на привязи.В социальных сетях появилось видео нападения волка на собаку, передает Azattyq Rýhy.Где именно произошел инцидент автор не уточняет, видеозапись опубликована в Instagram-паблике.На кадрах волк не спеша подошел к собаке, которая была на привязи. Затем хищник вцепился в шею пса. Собака пыталась защититься. После жестокой схватки, голодный волк оказался сильнее. Судя во видео, волк загрыз собаку насмерть. После этого хищник унес жертву с собой.Пользователи обвинили в произошедшем хозяина собаки, который зимой держал пса на привязи и не услышал лай своей собаки.«Хозяева же слышат лай собаки, почему не вышли. Как жаль, я заплакала. Он защищал дом. Мы сами всегда, даже ночью на первый лай собаки выбегаем. Эта ситуация ударила меня прямо в сердце», – пишет в комментариях подписчица.