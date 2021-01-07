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Жестокая схватка волка и собаки попала на видео. Кто победил?

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:38
Жестокая схватка волка и собаки попала на видео. Кто победил?
Иллюстративное фото
Домашний пёс был на привязи.

В социальных сетях появилось видео нападения волка на собаку, передает Azattyq Rýhy.

Где именно произошел инцидент автор не уточняет, видеозапись опубликована в Instagram-паблике.

На кадрах волк не спеша подошел к собаке, которая была на привязи. Затем хищник вцепился в шею пса. Собака пыталась защититься. После жестокой схватки, голодный волк оказался сильнее. Судя во видео, волк загрыз собаку насмерть. После этого хищник унес жертву с собой.

Пользователи обвинили в произошедшем хозяина собаки, который зимой держал пса на привязи и не услышал лай своей собаки.

«Хозяева же слышат лай собаки, почему не вышли. Как жаль, я заплакала. Он защищал дом. Мы сами всегда, даже ночью на первый лай собаки выбегаем. Эта ситуация ударила меня прямо в сердце», – пишет в комментариях подписчица.



Источник: azattyq-ruhy.kz
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