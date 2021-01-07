Воскресенье – день выборов в Казахстане: как будет организовано голосование

В законе не предусмотрен показатель минимально необходимой явки избирателей для признания выборов в мажилис состоявшимися



В воскресение, 10 января, начнутся выборы в нижнюю палату парламента – мажилис. Участки будут открыты с 7.00 до 20.00 по местному времени. Проголосовать могут свыше 11 миллионов казахстанцев, у которых есть избирательное право.



9 января – День тишины: как только начинаются эти сутки, агитировать больше нельзя.



День выборов



Избирательные участки открываются в 7 утра и закрываются в 20.00.



В пяти областях – Западно-Казахстанской, Актюбинской, Атырауской, Мангистауской и Кызылординской – голосование стартует на час позже, так как они в другом часовом поясе.



СМИ традиционно осветят, как голосуют первые лица государства: президент Касым-Жомарт Токаев, первый президент Нурсултан Назарбаев, премьер-министр Аскар Мамин и другие. Предположительно, они придут на участки утром.



Порядок партий в бюллетене



В избирательных бюллетенях партии будут расположены в следующем порядке:



Народная партия Казахстана (бывшие коммунисты);

Партия Nur Otan ("Свет Отечества");

Народно-демократическая партия "Ауыл" ("Село");

Демократическая партия "Ак Жол" ("Светлый путь");

Политическая партия "Адал" ("Честность, справедливость". Прежнее название - "Бiрлiк").

Им нужно преодолеть электоральный барьер в 7% для прохождения в мажилис парламента.



Явка



Центральная избирательная комиссия обычно сообщает о явке избирателей на 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 часов, то есть каждые два часа.



Законодательством не предусмотрен показатель минимально необходимой явки избирателей для признания выборов состоявшимися.



Избирательные участки за рубежом



Министерство иностранных дел будет предоставлять информацию об активности казахстанцев за рубежом.



За границей откроются 66 избирательных участков в 53 государствах. Адреса и контакты опубликованы на сайте МИДа.



Все данные по избирателям на каждом участке при дипломатических представительствах республики будут обновляться непосредственно до голосования.



Подсчет голосов



В 20.00 по местному времени закроются избирательные участки и начнется подсчет голосов.



Время подсчета голосов на избирательном участке не должно превышать 12 часов с начала процедуры.



Организации, которые предоставили в ЦИК уведомления о проведении опросов, назовут предварительные данные экзит-поллов (Exit Poll) в полночь - 00.00.



Кто может проводить экзит-полл



Уведомление о проведении опроса общественного мнения в Центризбирком подала организация "Қоғамдық пікір" (Общественное мнение), научно-исследовательская ассоциация "Институт демократии", партия Nur Otan, ТОО "Институт евразийской интеграции", ТОО "Институт анализа и прогнозирования ВКО"; общественные фонды "Астана-Зерттеу" и "Право".



День после выборов



На следующий день после выборов, 11 января, стартует голосование по избранию девяти депутатов мажилиса от Ассамблеи народа Казахстана во Дворце мира и согласия (Пирамида).



В этот же день политические партии сделают заявления по итогам выборов.



Также ожидаются брифинги международных наблюдателей и Центральной избирательной комиссии.



В числе первых заявления по результатам наблюдений за подготовкой и проведением голосования обычно озвучивают миссия наблюдателей от СНГ и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.



Наблюдатели от международных организации



Всего аккредитованы 322 наблюдателя от десяти международных организаций: межпарламентской Ассамблеи СНГ, СНГ, Организации исламского сотрудничества, Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ ОБСЕ), Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Совета сотрудничества тюркоязычных государств, Парламентской Ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности, Парламентской Ассамблеи тюркоязычных стран и представительства ЕС в Казахстане.



Многие делегации приедут в ограниченном составе из-за пандемии коронавируса.



В "желтых зонах" по темпам распространения коронавируса наблюдатели должны предварительно пройти лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР.



Итоги выборов



В течение двух дней территориальные избирательные комиссии должны предоставить протоколы о результатах выборов по областям, городам республиканского значения и по столице в ЦИК.



Центризбирком подведет окончательные итоги выборов в мажилис в течение семи дней – до 17 января 2021 года.