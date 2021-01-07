WhatsApp предъявил пользователям ультиматум

Руководство Facebook, владеющей WhatsApp, поставило аудиторию популярного мессенджера перед непростым выбором. Продолжить использование сервиса можно будет, только согласившись с новыми условиями предоставления услуг. А они подразумевают, что за формально бесплатное приложение придётся расплачиваться с корпорацией Марка Цукерберга максимально широким доступом к своим персональным данным.



В первых числах января мессенджер при очередном запуске начал выдавать пользователям окно с новыми условиями предоставления услуг (см. скриншот выше). Не приняв их, переписываться и звонить по WhatsApp невозможно. Ключевое положение "ультиматума" состоит в том, что отказаться от предоставления своих данных Facebook (а через него – рекламодателям) больше не выйдет.



В 2016-м году, спустя два года после поглощения WhatsApp в рамках 19-миллиардной сделки, Facebook однократно позволил пользователям мессенджера запретить предоставление соцсети персональных данных – таких как, например, номер телефона. 1 февраля 2021-го "каникулы" закончатся. Facebook сможет интегрировать информацию любых аккаунтов WhatsApp в свою рекламную платформу, что сделает ее более привлекательной для рекламодателей.



Вот типы сведений, которыми соцсеть обогатит свои "досье" на 2 миллиарда жителей планеты, на чьих устройствах установлен WhatsApp: телефонный номер, все номера из списка контактов, имена указанные в профиле, изображения профиля, статус, время последнего подключения, а также диагностическая информация из логов приложения.



Уточняется, что по новым правилам Facebook сможет делиться данными пользователей со всем "семейством приложений" корпорации, в которое также входят Instagram и Facebook Messenger. Информация может предоставляться и сторонним компаниям – например, в случае, если пользователь переписывается в WhatsApp с бизнес-аккаунтом.