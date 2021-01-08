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Казахстанский флаг штурмовал Капитолий в США

Просмотров:8121 Опубликовано: Сегодня, 09:26
Казахстанский флаг штурмовал Капитолий в США
Кадр видео
При штурме Капитолия в Вашингтоне у одного из протестующих в руке был флаг Республики Казахстан.

Не исключено, что протестующие американцы таким образом они намекали, что фильм «Борат-2», где Борат Сагдиев и его экранная дочь дискредитировали власти, внес существенный вклад в победу Джо Байдена.

А вот и пруфы, там не только казахстанский флаг, на также есть флаги и других государств.

Надо заметить, что протестующие все же творчески подошли к «цветной революции». Некоторые американцы также оделись шаманами и викингами. Также с собой они принесли крест и бутафорскую гильотину.

Напомним, 6 января произошел штурм здания Конгресса США. В это время в восточном полушарии была ночь. Протестующие против поражения Дональда Трампа на выборах перелезли через гранитное ограждение и ворвались внутрь. Таким образом они хотели не допустить заседания сената по утверждению итогов выборов. Экс-президент США Джордж Буш заявил, что так оспаривают выборы только в «банановой республике».

В сети появилось также множество мемов про штурм Капитолия в Вашингтоне. Как стало известно, Конгресс США утвердил Джо Байдена в должности президента. А Трамп обещает мирно, нормально, упорядоченно передать власть 20 января, хоть и не согласен с результатами выборов.

Тем не менее, произошедшие в ночь с 6 на 7 января 2021 года в Вашингтоне были, действительно, больше похожи на мятеж, а не на протесты.

Напомним, что вчера, 6 января, в Вашингтоне прошел «Марш за спасение Америки», в котором приняли участие десятки тысяч человек. Перед своими сторонниками выступил действующий президента США Дональд Трамп, который заявил, что что никогда не признает свое поражение, поскольку демократы украли у него победу, воспользовавшись пандемией и проведя голосование по почте.

Большая часть сторонников действующего президента двинулась к зданию Капитолия, где проходило параллельно заседание обеих палат американского Конгресса, в ходе которых обсуждалось утверждение результатов президентских выборов.

Нескольким сотням протестующих удалось ворваться в Капитолий и полностью захватить здание. Заседания сената, и палаты представителей были приостановлены, вице-президента США Майка Пенса и спикера палаты представителей Ненси Пелоси эвакуировали из здания Конгресса. а президент Дональд Трамп выступил с видеобращением, в котором призвал своих сторонников прекратить беспорядки и разойтись по домам.

По последним данным, во время беспорядков в Вашингтоне были задержаны более 50 участников акции протеста, погибли четыре человека.

Однако, несмотря на беспорядки,прошедшие ночью в Вашингтоне, кандидат от демократов все же набрал более 270 голосов выборщиков и был признан избранным президентом США официально. В свою очередь, Дональд Трамп пообещал мирно и упорядоченно передать власть 20 января, хоть сам и не согласен с результатами выборов.


Источник: vrk.news
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Комментарии ( 1 )

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shurik_kz11 (Посетители) Сегодня, 15:08
Все ясно! Казахстан "приложил руку" к организации протестов. Или самостоятельно, или с подачи России в обмен на поставки куриных яиц стоимостью 300 тг/десяток
 
 

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