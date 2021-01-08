В Украине начался жёсткий карантин

В Украине с пятницы, 8 января, начинает действовать жесткий карантин из-за опасности распространения COVID-19.



Направленные на сокращение наполовину числа зараженных коронавирусом карантинные ограничения будут действовать до 24 января.



Кроме того, правительство страны продлило до 28 февраля общенациональный карантин, а также ЧС. Эти меры ранее действовали до конца минувшего года.

Штаб закрыт, расходимся.



ВОЗ раскритиковала меры украинского правительства. Утверждается, что решение Киева может негативно сказаться на благосостоянии граждан, а также их доступе к медицине и обучению.



Эксперты, в свою очередь, уверены, что жесткие меры не приведут к критическим негативным последствиям для национальной экономики. Аналитики также считают, что удар по малому и среднему бизнесу будет не таким сильным, каким он мог быть в декабре, однако не исключается возможное усиление протестных настроений среди украинцев.



Жесткий локдаун предусматривает закрытие школ и вузов, однако работа детских садов продолжится. Запрещается проводить массовые мероприятия. Кроме того, под ограничения попала работа любых рынков.



Полностью запрещается и работы развлекательных заведений, учреждений культуры. Торгово-развлекательным центрам не разрешается принимать посетителей, кроме тех, кто желает приобрести товары первой необходимости: продукты питания, лекарственные препараты, средства гигиены, связи, ветеринарные препараты и корм для животных, а также топливо. Кафе, бары и рестораны продолжат работу, но только в режиме "на вынос", однако рестораны в гостиницах попадают под ограничения.



Жесткий локдаун разрешает работу банков, почты, СТО, ветеринарных клиник, АЗС и гостиниц. Парикмахерские и салоны красоты могут работать по предварительной записи клиентов, без ожидания посетителей внутри. Не запрещается и работа, связанная с производством фильмов.

Правительство страны решило не останавливать во время жесткого локдауна работу общественного транспорта и международного транспортного сообщения. В штатном режиме продолжат работать и контрольно-пропускные пункты в Донбассе.