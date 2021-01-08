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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В Украине начался жёсткий карантин

Просмотров:816 Опубликовано: Сегодня, 10:25
В Украине начался жёсткий карантин
Фото © REUTERS / Gleb Garanich
В Украине с пятницы, 8 января, начинает действовать жесткий карантин из-за опасности распространения COVID-19.

Направленные на сокращение наполовину числа зараженных коронавирусом карантинные ограничения будут действовать до 24 января.

Кроме того, правительство страны продлило до 28 февраля общенациональный карантин, а также ЧС. Эти меры ранее действовали до конца минувшего года.
Штаб закрыт, расходимся.

ВОЗ раскритиковала меры украинского правительства. Утверждается, что решение Киева может негативно сказаться на благосостоянии граждан, а также их доступе к медицине и обучению.

Эксперты, в свою очередь, уверены, что жесткие меры не приведут к критическим негативным последствиям для национальной экономики. Аналитики также считают, что удар по малому и среднему бизнесу будет не таким сильным, каким он мог быть в декабре, однако не исключается возможное усиление протестных настроений среди украинцев.

Жесткий локдаун предусматривает закрытие школ и вузов, однако работа детских садов продолжится. Запрещается проводить массовые мероприятия. Кроме того, под ограничения попала работа любых рынков.

Полностью запрещается и работы развлекательных заведений, учреждений культуры. Торгово-развлекательным центрам не разрешается принимать посетителей, кроме тех, кто желает приобрести товары первой необходимости: продукты питания, лекарственные препараты, средства гигиены, связи, ветеринарные препараты и корм для животных, а также топливо. Кафе, бары и рестораны продолжат работу, но только в режиме "на вынос", однако рестораны в гостиницах попадают под ограничения.

Жесткий локдаун разрешает работу банков, почты, СТО, ветеринарных клиник, АЗС и гостиниц. Парикмахерские и салоны красоты могут работать по предварительной записи клиентов, без ожидания посетителей внутри. Не запрещается и работа, связанная с производством фильмов.
Правительство страны решило не останавливать во время жесткого локдауна работу общественного транспорта и международного транспортного сообщения. В штатном режиме продолжат работать и контрольно-пропускные пункты в Донбассе.


Источник: ria.ru
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Комментарии ( 5 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Эшметова Светлана
 Модератор №5 (Главные редакторы) Сегодня, 12:44
htc,
Добрый день, уважаемый пользователь! Литературная норма современного русского языка: на Украине, с Украины.

«В 1993 году по требованию Правительства Украины нормативными следовало признать варианты в Украину (и соответственно из Украины). Тем самым, по мнению Правительства Украины, разрывалась не устраивающая его этимологическая связь конструкций на Украину и на окраину. Украина как бы получала лингвистическое подтверждение своего статуса суверенного государства, поскольку названия государств, а не регионов оформляются в русской традиции с помощью предлогов в (во) и из...»

Сочетание на Украину (Украине) возникло под влиянием украинского языка и поддерживается выражением «на окраине»...
 
-1
  • babe
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • leo529
  • Око
  • TU-154
  • mer
 kz1990 (Посетители) Сегодня, 12:06
Цитата: TU-154
А чём выражается клоунада? И вообще вы когда-нибудь были на Украине? Или вы только российское телевидение смотрите и по нему судите?

У нас тут великие комментаторы не были там и судят,как там говорится в соседнем огороде интересней,а в своей не смотрят что творится.Я летаю 1-2 раза в год к друзьям и родне и все ок там,даже мои друзья живут по лучше чем Я здесь!
Цены на продукты там дешевле наших, (про огурцы вообще молчу lol )зарплаты там как и везде стандартные,пенсии маленькие ну они и у нас не шибко большие,люди и после пенсионного возраста работают как и у нас тоже!
Зато там тюленей не бьют палкой и лебедя не душат веревкой и собаку не душат холодильником!
 
-1
  • babe
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • kz1990
  • leo529
  • Ну Ну
 TU-154 (Посетители) Сегодня, 11:56
babe,
А чём выражается клоунада? И вообще вы когда-нибудь были на Украине? Или вы только российское телевидение смотрите и по нему судите?
 
-1
  • kz1990
 Не поддерживаю Поддерживаю
htc (Посетители) Сегодня, 11:18
Не "в" Украине а "на" Украине
 
-4
  • TU-154
  • kz1990
  • leo529
  • Око
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • htc
 babe (Посетители) Сегодня, 10:48
На Украине как всегда клоунада !
 
 

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