С казахстанцев ошибочно снимали больше денег при уплате ИПН

В Минфине дали разъяснения по исчислению индивидуального подоходного налога.
С казахстанцев ошибочно снимали больше денег при уплате индивидуального подоходного налога (ИПН), передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.
На жалобы бухгалтеров в Комитете госдоходов сообщили, что в свое время обязательные пенсионные взносы (ОПВ) и медицинские взносы (ВОСМС) не исключались из облагаемого ИПН дохода, в связи с чем, около 11% доходов физических лиц (10% ОПВ и 1% ВОСМС) также облагались ИПН. То есть, например, при доходе 100,0 тысяч тенге ИПН составил 10,0 тысяч тенге вместо 8,9 тысяч тенге ((100,0 – 10,0 – 1,0) *10%). По этой причине в Налоговый кодекс внесены изменения.
В то же время возврат уплаченного с ОПВ и ВОСМС индивидуального подоходного налога возможен по заявлению физического лица.
"На сегодня сложилась практика, что интересы физических лиц не представляют какие-либо общественные объединения, ассоциации в нашей стране. Кроме того, значительная часть компаний перевела своих сотрудников на договоры ГПХ, что помимо социальной незащищенности и неуверенности в завтрашнем дне, порождает злоупотребление схемами с целью оптимизации налоговых обязательств, в частности по уплате социального налога с фонда оплаты труда с таких сотрудников (9,5%)", − отмечают в КГД.
В то же время, несмотря на необходимость действия данных поправок с 2018 и 2020 годы, по обращениям компаний сложилась трудоемкая и трудозатратная ситуация для бухгалтеров из-за необходимости корректировок и изменений. В связи с чем, возможно рассмотрение вопроса об изменении срока введения указанных положений с установлением переходных положений, исключающих последующие изменения и дополнения по налоговым обязательствам по ИПН за период 2018-2020 годов в связи с применением вычетов по ОПВ и ВОСМС, произведенным с 10 декабря 2020 года, в рамках законопроектной работы правительства РК.
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