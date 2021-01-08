С казахстанцев ошибочно снимали больше денег при уплате ИПН

В Минфине дали разъяснения по исчислению индивидуального подоходного налога.



С казахстанцев ошибочно снимали больше денег при уплате индивидуального подоходного налога (ИПН), передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.



На жалобы бухгалтеров в Комитете госдоходов сообщили, что в свое время обязательные пенсионные взносы (ОПВ) и медицинские взносы (ВОСМС) не исключались из облагаемого ИПН дохода, в связи с чем, около 11% доходов физических лиц (10% ОПВ и 1% ВОСМС) также облагались ИПН. То есть, например, при доходе 100,0 тысяч тенге ИПН составил 10,0 тысяч тенге вместо 8,9 тысяч тенге ((100,0 – 10,0 – 1,0) *10%). По этой причине в Налоговый кодекс внесены изменения.



В то же время возврат уплаченного с ОПВ и ВОСМС индивидуального подоходного налога возможен по заявлению физического лица.



"На сегодня сложилась практика, что интересы физических лиц не представляют какие-либо общественные объединения, ассоциации в нашей стране. Кроме того, значительная часть компаний перевела своих сотрудников на договоры ГПХ, что помимо социальной незащищенности и неуверенности в завтрашнем дне, порождает злоупотребление схемами с целью оптимизации налоговых обязательств, в частности по уплате социального налога с фонда оплаты труда с таких сотрудников (9,5%)", − отмечают в КГД.



В то же время, несмотря на необходимость действия данных поправок с 2018 и 2020 годы, по обращениям компаний сложилась трудоемкая и трудозатратная ситуация для бухгалтеров из-за необходимости корректировок и изменений. В связи с чем, возможно рассмотрение вопроса об изменении срока введения указанных положений с установлением переходных положений, исключающих последующие изменения и дополнения по налоговым обязательствам по ИПН за период 2018-2020 годов в связи с применением вычетов по ОПВ и ВОСМС, произведенным с 10 декабря 2020 года, в рамках законопроектной работы правительства РК.