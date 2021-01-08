«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 08 Января
+3...+1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 418.94 KZT
  • €1 = 516.85 KZT
  • 1 RUB = 5.69 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

С казахстанцев ошибочно снимали больше денег при уплате ИПН

Просмотров:878 Опубликовано: Сегодня, 11:21
С казахстанцев ошибочно снимали больше денег при уплате ИПН
Иллюстративное фото
В Минфине дали разъяснения по исчислению индивидуального подоходного налога.

С казахстанцев ошибочно снимали больше денег при уплате индивидуального подоходного налога (ИПН), передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

На жалобы бухгалтеров в Комитете госдоходов сообщили, что в свое время обязательные пенсионные взносы (ОПВ) и медицинские взносы (ВОСМС) не исключались из облагаемого ИПН дохода, в связи с чем, около 11% доходов физических лиц (10% ОПВ и 1% ВОСМС) также облагались ИПН. То есть, например, при доходе 100,0 тысяч тенге ИПН составил 10,0 тысяч тенге вместо 8,9 тысяч тенге ((100,0 – 10,0 – 1,0) *10%). По этой причине в Налоговый кодекс внесены изменения.

В то же время возврат уплаченного с ОПВ и ВОСМС индивидуального подоходного налога возможен по заявлению физического лица.

"На сегодня сложилась практика, что интересы физических лиц не представляют какие-либо общественные объединения, ассоциации в нашей стране. Кроме того, значительная часть компаний перевела своих сотрудников на договоры ГПХ, что помимо социальной незащищенности и неуверенности в завтрашнем дне, порождает злоупотребление схемами с целью оптимизации налоговых обязательств, в частности по уплате социального налога с фонда оплаты труда с таких сотрудников (9,5%)", − отмечают в КГД.

В то же время, несмотря на необходимость действия данных поправок с 2018 и 2020 годы, по обращениям компаний сложилась трудоемкая и трудозатратная ситуация для бухгалтеров из-за необходимости корректировок и изменений. В связи с чем, возможно рассмотрение вопроса об изменении срока введения указанных положений с установлением переходных положений, исключающих последующие изменения и дополнения по налоговым обязательствам по ИПН за период 2018-2020 годов в связи с применением вычетов по ОПВ и ВОСМС, произведенным с 10 декабря 2020 года, в рамках законопроектной работы правительства РК.


Источник: arnapress.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 4 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Thornhill (Посетители) Сегодня, 15:55
Это наш ДГД ерунду отморозил. Они с января изменили закон, и теперь всем бухгалтерам надо пересчитывать за весь прошлый год.
Впервые сталкиваюсь, когда Закон имеет обратную силу! lol
Это нонсенс какой то! Впервые в мире такие чудеса с изменением законов! lol
 
-1
  • leo529
 Не поддерживаю Поддерживаю
kolu411 (Посетители) Сегодня, 15:26
А сейчас они повторно при снятии пенсионных накоплений будут облагать подоходным налогом.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Сергей Владимиров
 Земляк (Посетители) Сегодня, 13:12
Опять Государство лохонуло граждан. Что бы вы там подавились!!! Рыба гниет с головы вот там мы и живем не на.... не проживешь!!!! Ошибочно удержали больше а кто ответит за это? все как всегда
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Земляк
  • Сергей Владимиров
  • Ну Ну
 Космос (Посетители) Сегодня, 11:32
Пишут так, как-будто все бухгалтера по всей стране одновременно сговорились, "включили дурочку" и стали "ошибочно снимать больше денег при уплате ипн".
Или всё-таки законодательство "кривое", которое все бухгалтера по всей стране были обязаны исполнять?
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика