Храпуновым разрешили остаться в Швейцарии

Федеральный административный суд Швейцарии принял окончательное решение о предоставлении политического убежища в Швейцарии семье Храпуновых. Об этом сообщила Лейла Храпунова на своей странице в Facebook.



"Двадцать девятого декабря 2020 года Федеральный административный суд Швейцарии принял окончательное решение о предоставлении политического убежища в Швейцарии Виктору и Лейле Храпуновым, признав их оппозиционно-политическую деятельность", - сообщила Лейла Храпунова.



Напомним, в октябре 2018 года Алматинский суд заочно приговорил экс-акима южной столицы Виктора Храпунова к 17 годам лишения свободы, его жену Лейлу - к 14 годам тюрьмы.



Как установило следствие, ущерб от преступной деятельности семейной четы и их подельников составил более 250 млн долларов.



Супругов признали виновными в крупных хищениях бюджетных средств, изъятии различных видов недвижимости из государственной и коммунальной собственности и ее присвоении, во взяточничестве и легализацией преступных доходов.



В сентябре прошлого года международный консорциум журналистских расследований опубликовал отчет, согласно которому семья Храпуновых за 14 лет - с 2003 по 2017 - перевела в иностранные банки почти 89 млн долларов.