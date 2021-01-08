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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Храпуновым разрешили остаться в Швейцарии

Просмотров:474 Опубликовано: Сегодня, 12:38
Храпуновым разрешили остаться в Швейцарии
Фото: Facebook/Лейла Храпунова
Федеральный административный суд Швейцарии принял окончательное решение о предоставлении политического убежища в Швейцарии семье Храпуновых. Об этом сообщила Лейла Храпунова на своей странице в Facebook.

"Двадцать девятого декабря 2020 года Федеральный административный суд Швейцарии принял окончательное решение о предоставлении политического убежища в Швейцарии Виктору и Лейле Храпуновым, признав их оппозиционно-политическую деятельность", - сообщила Лейла Храпунова.

Напомним, в октябре 2018 года Алматинский суд заочно приговорил экс-акима южной столицы Виктора Храпунова к 17 годам лишения свободы, его жену Лейлу - к 14 годам тюрьмы.

Как установило следствие, ущерб от преступной деятельности семейной четы и их подельников составил более 250 млн долларов.

Супругов признали виновными в крупных хищениях бюджетных средств, изъятии различных видов недвижимости из государственной и коммунальной собственности и ее присвоении, во взяточничестве и легализацией преступных доходов.

В сентябре прошлого года международный консорциум журналистских расследований опубликовал отчет, согласно которому семья Храпуновых за 14 лет - с 2003 по 2017 - перевела в иностранные банки почти 89 млн долларов.


Источник: nur.kz
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Комментарии ( 3 )

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  • damik
 Наги_Актау (Посетители) Сегодня, 14:18
В честь 30 летия независимости Казахстана, думаю КНБ должен провести уникальную операцию и разом спецбортом вывезти Аблязова, Храпуновых и прочую шушеру сюда в Казахстан. Как показательную акцию для всех коррумпированных беглецов устроить, я почему то верю что наши могут это сделать. Придать их суду пригласить международных наблюдателей сделать суд открытым и прозрачным с предъявлением всех доказательств их вины. А так эти сволочи так и будут сидеть там и хаять нашу страну.
 
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damik (Посетители) Сегодня, 14:14
Из принципа надо наказывать этих крыс и возвращать в Казахстан
 
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  • damik
  • leo529
 Ingul (Посетители) Сегодня, 13:36
При чем здесь политическое убежище?
Про какую оппозицию Храпунова идет речь?
Он ходил в любимчиках высших руководителей.
Заурядный вор.
Просто "эталонное" швейцарское правосудие не захотело чтобы капитал утекал из их страны.
 
 

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