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SMS о повторном начислении 42 500 тенге озадачили казахстанцев

Просмотров:278 Опубликовано: Сегодня, 13:50
SMS о повторном начислении 42 500 тенге озадачили казахстанцев
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
SMS о повторном начислении 42 500 тенге озадачили казахстанцев. О подобных сообщениях написали пользователи Сети. В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (МЦРИАП) прокомментировали ситуацию, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Публикации о начислении 42 500 казахстанцы выложили в Facebook-группе Астана - Что? Где? Когда?.

SMS о повторном начислении 42 500 тенге озадачили казахстанцев


В комментариях пользователи подтвердили слова автора.

"Мне тоже пришло. Так это что, с опозданием через полгода или до июля ждать? Я вообще никакие 42 500 не получала. Что за развод, непонятно", - написала Жанель Ки.

"Тоже пришло, только непонятно зачем, ведь ЧП закончилось", - ответила Бибигуль Болат Кызы.

"Коллеге на работе тоже пришло", - добавил Казыбек Барманбеков.

В Министерстве цифрового развития пояснили, что случилась техническая ошибка.

"Ночью проводились стандартные работы по обновлению систем, которые спровоцировали отправку старого сообщения о назначении выплат. Сообщение было отправлено 400 000 абонентов операторов связи. Данная ситуация нетипичная и стала следствием человеческого фактора. Приносим извинения за беспокойство и благодарим за понимание", - сообщила руководитель управления по связям с общественностью АО "Национальные информационные технологии" Анар Магзумова


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Земляк (Посетители) Сегодня, 14:55
Опять техническая ошибка. Анекдот!!! Весь Казахстан в технических ошибках.Когда в нашу пользу будут эти ошибки???
 
 

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