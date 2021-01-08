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Досрочное снятие пенсионных накоплений: заявку можно будет подать онлайн

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:41
Досрочное снятие пенсионных накоплений: заявку можно будет подать онлайн
Фото из открытых источников
Уполномоченный оператор по досрочному изъятию пенсионных накоплений "Отбасы банк" разъяснил, когда можно будет снять деньги

Все операции по досрочному использованию пенсионных накоплений будут проводиться в онлайн-формате, заверили в "Отбасы банке".

"После подписания всех подзаконных актов будет запущена онлайн-платформа, где вы сможете удаленно подать заявку на досрочное использование пенсионных накоплений. Напоминаем, что все операции по использованию пенсионных средств будут производиться в онлайн-формате, и приходить в банк вам для этого не понадобится", - говорится в сообщении банка.

Ранее председатель правления "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова рассказала, что онлайн-портал по приему заявок на досрочное изъятие пенсионных накоплений из ЕНПФ может заработать 8 января. Она подчеркнула, что для снятия нет ограничений по времени, поэтому не нужно "всем бежать и подавать заявки".

В первый рабочий день нового года, 5 января, сообщалось о перебоях в работе официального сайта ЕНПФ, вызванного большим количеством запросов на сайте.

В тот же день жители Нур-Султана пытались получить информацию о своих пенсионных начислениях в столичном отделении Единого накопительного пенсионного фонда. Чтобы получить информацию о своих пенсионных накоплениях, люди были вынуждены мерзнуть на улице, так как внутрь помещения запускали строго по талонам с номерами. Некоторым пришлось ждать на улице в течение почти трех часов.


Источник: sputnik.kz
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