Досрочное снятие пенсионных накоплений: заявку можно будет подать онлайн

Уполномоченный оператор по досрочному изъятию пенсионных накоплений "Отбасы банк" разъяснил, когда можно будет снять деньги



Все операции по досрочному использованию пенсионных накоплений будут проводиться в онлайн-формате, заверили в "Отбасы банке".



"После подписания всех подзаконных актов будет запущена онлайн-платформа, где вы сможете удаленно подать заявку на досрочное использование пенсионных накоплений. Напоминаем, что все операции по использованию пенсионных средств будут производиться в онлайн-формате, и приходить в банк вам для этого не понадобится", - говорится в сообщении банка.



Ранее председатель правления "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова рассказала, что онлайн-портал по приему заявок на досрочное изъятие пенсионных накоплений из ЕНПФ может заработать 8 января. Она подчеркнула, что для снятия нет ограничений по времени, поэтому не нужно "всем бежать и подавать заявки".



В первый рабочий день нового года, 5 января, сообщалось о перебоях в работе официального сайта ЕНПФ, вызванного большим количеством запросов на сайте.



В тот же день жители Нур-Султана пытались получить информацию о своих пенсионных начислениях в столичном отделении Единого накопительного пенсионного фонда. Чтобы получить информацию о своих пенсионных накоплениях, люди были вынуждены мерзнуть на улице, так как внутрь помещения запускали строго по талонам с номерами. Некоторым пришлось ждать на улице в течение почти трех часов.