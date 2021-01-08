Застыла на морозе: замёрзшая насмерть овца шокировала соцсети

Резкое падение температуры воздуха в регионе в ночное время стало причиной гибели овцы, которая замерзла прямо на ходуКазахстанцы распространяют в социальных сетях ролик, на котором автор видео запечатлел замерзшую насмерть, предположительно в степи в Алматинской области, овцу. Столбик термометра в эти дни опускался в регионе ниже отметки минус 30 градусов.Пользователи социальных сетей активно обсуждают видеоролик с замерзшей в степи овцой - животное застыло на месте.Как следует из комментария автора видео, который рассказывает об увиденном, съемку он производил недалеко от поселка Жансугурова (административный центр Аксуского района Алматинской области)."2021 год, шестой день первого месяца (6 января). В Жансугурове овца замерзла на месте", - говорит голос за кадром, после чего мужчина пинает животное, и оно падает на снег, словно статуя.Согласно данным Казгидрометцентра, 5 и 6 января температура воздуха в Алматинской области действительно была очень низкой. Ночью столбики термометра показывали 30-32, а в некоторых районах до 35 градусов ниже нуля.Ранее сообщалось, что похожая ситуация с домашним скотом произошла в Павлодарской области.Тогда, 6 декабря 2020 года, отрабатывая информацию о краже 26 лошадей, сотрудники полиции обнаружили животных, вмерзших в лед на озере Борлы. Провалившись под лед, они не смогли выбраться самостоятельно и погибли.