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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Удержать его было невозможно – Назарбаев о внуке Айсултане

Просмотров:96 Опубликовано: Сегодня, 21:18
Удержать его было невозможно – Назарбаев о внуке Айсултане
Фото со страницы в Facebook
Айсултан Назарбаев, который ушел из жизни летом прошлого года, не мог справиться с зависимостью, заявил Елбасы

В эфире телеканала "Хабар" вышла третья серия документального фильма "Штрихи к портрету". Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал о своем внуке Айсултане Назарбаеве.

"От троих дочерей я имею прекрасных внуков. К сожалению, в этом году (в 2020-м - Sputnik) одного внука потеряли мы, который был очень похож на меня (Айсултан Назарбаев – Sputnik). Очень сильно сожалею об этом внуке, который так рано ушел", - сказал Назарбаев в видеоинтервью.

Он отметил, что Айсултана лечили от наркотической зависимости в разных странах.

Появились архивные фото Айсултана Назарбаева из британской Королевской военной академии

"Можно было бы его никуда не отправлять, но удержать его невозможно было. Он уже был раб этого дела, не мог остановиться. Лечили мы его в Москве, лечили мы его в Лондоне. Вроде, выходил и снова возвращался к этому", - добавил Елбасы.


Источник: sputnik.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • Expert
 Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 21:32
В ерпопе он бы ушел в отставку если внук 6аркоман. Но это Казахстан.
 
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Expert (Посетители) Сегодня, 21:26
очень похож на Елбасы... у того тоже зависимость, никак с властью расстаться не может...
 
 

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