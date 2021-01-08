Удержать его было невозможно – Назарбаев о внуке Айсултане

Айсултан Назарбаев, который ушел из жизни летом прошлого года, не мог справиться с зависимостью, заявил Елбасы



В эфире телеканала "Хабар" вышла третья серия документального фильма "Штрихи к портрету". Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал о своем внуке Айсултане Назарбаеве.



"От троих дочерей я имею прекрасных внуков. К сожалению, в этом году (в 2020-м - Sputnik) одного внука потеряли мы, который был очень похож на меня (Айсултан Назарбаев – Sputnik). Очень сильно сожалею об этом внуке, который так рано ушел", - сказал Назарбаев в видеоинтервью.



Он отметил, что Айсултана лечили от наркотической зависимости в разных странах.



Появились архивные фото Айсултана Назарбаева из британской Королевской военной академии



"Можно было бы его никуда не отправлять, но удержать его невозможно было. Он уже был раб этого дела, не мог остановиться. Лечили мы его в Москве, лечили мы его в Лондоне. Вроде, выходил и снова возвращался к этому", - добавил Елбасы.