Страшнее, чем COVID: из-за потепления пожирающие мозг амебы расширяют ареал обитания и движутся на север

Они попадают в обонятельный нерв через нос, а потом проникают в головной мозг и вызывают энцефалит, от которого умирают 97% больных — в страшных муках.Глобальное потепление преподносит все новые сюрпризы — в большинстве случаев неприятные. Власти ряда американских штатов констатировали, что на их территории появились паразиты, ранее распространявшиеся лишь в регионах с жарким климатом и сильным прогревом воды в пресных водоемах, — амебы-мозгоеды. Судя по тенденции, они уверенно расширяют свой ареал на север — и, кто знает, возможно, скоро доберутся и до России. Кое-кто из врачей, впрочем, утверждает, что паразиты уже здесь.По оценке американских ученых, из-за глобального потепления амеба-мозгоед продвигается на север со скоростью около 13,3 км в год. Раньше случаи заражения фиксировались только в южных штатах, но в последнее время Naegleria fowleri начала атаковать жителей центральных (например, Канзаса), восточных (Индианы) и северных (Миннесоты) штатов.Кроме того, мозгоеды активизировались в Австралии с ее жарким климатом и постепенно перемещаются по стране, захватывая все больше территорий. Чем жарче становится лето из-за глобального потепления, тем активнее ведут себя амебы.Неглерия Фоулера (Naegleria fowleri) — одноклеточный организм, обитающий в естественных и искусственных пресных водоемах с температурой воды от +35 градусов. На одной из стадий своего развития амеба отращивает жгутики, благодаря которым может быстро передвигаться в поисках благоприятных условий. С водой она попадает человеку в нос, оттуда пробирается в обонятельный нерв, а по нему «путешествует» в головной мозг.«Обустраиваясь» возле кровеносных сосудов, амеба-мозгоед начинает активно питаться, провоцируя кровоизлияния и некроз в сером и белом веществе мозга, из-за чего возникает первичный амебный менингоэнцефалит. Инкубационный период этого заболевания обычно продолжается около недели, после чего появляются симптомы, схожие с обычным бактериальным менингитом — невыносимые головные боли, тошнота и рвота, лихорадка, а затем судороги, галлюцинации и кома.Смерть больного наступает через пять-семь дней после появления первых симптомов, но иногда даже раньше. Диагноз, как правило, ставится уже посмертно. Выживаемость больных крайне низкая: так, по статистике американского Центра контроля и профилактики заболеваний, с 1962 года (когда Naegleria fowleri была открыта) до 2018 года в США было зарегистрировано 145 случаев заражения амебой-мозгоедом, и выжили лишь четыре человека.Защититься от проникновения Naegleria fowleri в нос можно, используя при купании специальный зажим. Через рот эта амеба до мозга не доберется, так что глотать ее не опасно для жизни. Специалисты советуют при купании в теплых пресных водоемах зажимать нос клипсой или пальцами, а также по возможности не нырять и не прыгать в воду. В бассейнах расправиться с амебами можно, повысив уровень хлорирования.Проблема в том, что превентивно обнаружить в водоеме амебу-мозгоеда, чтобы запретить там купаться, невозможно. Экспресс-тесты не выявляют Naegleria fowleri, на проведение анализов уходят недели — но и в этом случае остается проблема: амебы могут находиться в одном слое воды и отсутствовать в другом, так что пробы нерелевантны.В июле 2019 года 59-летний американец Эдди Грей побывал в аквапарке Fantasy Lake в Северной Каролине, а через две недели умер в страшных муках. Диагноз ему поставили при вскрытии.Осенью 2018 года 29-летний серфингист Фабрицио Стабиле тренировался в волновом бассейне в Техасе, а через несколько дней потерял способность связно выражаться из-за невыносимой головной боли.В 2015 году в Техасе умер 14-летний житель Хьюстона Майкл Джон Райли-младший — пловец и бегун, участник юношеских Олимпийских игр. Он заразился амебой-мозгоедом во время тренировочного заплыва в водоеме хьюстонского парка и скончался 17 дней спустя.Самое страшное, что мозгоеды водятся и в водопроводной воде — случаи заражения ими со смертельным исходом в последние годы периодически регистрируются в Луизиане. В 2011 году в Пакистане от амебного менингоэнцефалита умерли 13 человек, и лишь один из них перед этим купался.В 2012 году 73-летний американец попал в больницу с ринореей спинномозговой жидкости: попросту говоря, жидкость, окружающая мозг, вытекала у него через нос. Никаких контактов с пресными водоемами, включая бассейны, у пожилого мужчины не было. Он, кстати, является одним из немногочисленных выживших после встречи с мозгоедом. Врачи оперативно поставили диагноз и начали лечение, но даже при таком благоприятном для пациента развитии событий выздоровление продлилось около двух месяцев.Про Naegleria fowleri снято немало документальных фильмов. Кроме того, эти амебы стали «героями» двух эпизодов знаменитого сериала «Доктор Хаус», в одном из которых мозгоед едва не привел к смерти Формана. Впрочем, усилиями Хауса и его подопечных больного удалось спасти. В жизни, к сожалению, летальность амебного менингоэнцефалита достигает 97%.