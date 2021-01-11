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Кто победил на выборах: появились результаты

Просмотров:389 Опубликовано: Сегодня, 08:01
Кто победил на выборах: появились результаты
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Опубликованы данные второго exit poll на выборах депутатов Мажилиса в Казахстане. Данные в прямом эфире КТК озвучила директор по проектам "Института демократии" Татьяна Башарина, передает Tengrinews.kz.

По данным "Института демократии", результаты exit poll расположились следующим образом:

Народная партия Казахстана - 9,54 процента;

партия Nur Otan - 72 процента;

партия "Ауыл" - 4,93 процента;

партия "Ак жол" - 10,27 процента;

партия Adal - 3,25 процента.

Кто победил на выборах: появились результаты


Опрос проводился по заказу телеканала КТК.

Напомним, для прохождения в Мажилис партиямнеобходимо преодолеть семипроцентный барьер.

По данным другого exit poll - от исследовательского института "Қоғамдық пікір", результаты расположились следующим образом:

Народная партия Казахстана - 9,03 процента;

Партия Nur Otan - 71,97 процента;

Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" - 5,75 процента;

Демократическая партия Казахстана "Ак жол" - 10,18 процента;

Политическая партия Adal - 3,07 процента.

Кто победил на выборах: появились результаты


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По данным ЦИК, предварительные итоги явки на 22.00 10 января по времени Нур-Султана составили 63,3 процента.

Exit poll - используемая в мировой социологической практике процедура опроса граждан, производимого социологическими службами на выходе из избирательных участков после голосования.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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 None None (Посетители) Сегодня, 08:53
Кто то сомневался?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • ABCD
 Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 08:05
Мне кажется что на самом деле Нуротан на последнем месте
 
 

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