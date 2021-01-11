Кто победил на выборах: появились результаты

Опубликованы данные второго exit poll на выборах депутатов Мажилиса в Казахстане. Данные в прямом эфире КТК озвучила директор по проектам "Института демократии" Татьяна Башарина, передает Tengrinews.kz.По данным "Института демократии", результаты exit poll расположились следующим образом:Народная партия Казахстана - 9,54 процента;партия Nur Otan - 72 процента;партия "Ауыл" - 4,93 процента;партия "Ак жол" - 10,27 процента;партия Adal - 3,25 процента.Опрос проводился по заказу телеканала КТК.Напомним, для прохождения в Мажилис партиямнеобходимо преодолеть семипроцентный барьер.По данным другого exit poll - от исследовательского института "Қоғамдық пікір", результаты расположились следующим образом:Народная партия Казахстана - 9,03 процента;Партия Nur Otan - 71,97 процента;Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" - 5,75 процента;Демократическая партия Казахстана "Ак жол" - 10,18 процента;Политическая партия Adal - 3,07 процента.Парламентские выборы завершились в Казахстане. Как это былоПо данным ЦИК, предварительные итоги явки на 22.00 10 января по времени Нур-Султана составили 63,3 процента.Exit poll - используемая в мировой социологической практике процедура опроса граждан, производимого социологическими службами на выходе из избирательных участков после голосования.