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Заключённая отказалась голосовать и пожаловалась в прокуратуру Мангистау

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:42
Заключённая отказалась голосовать и пожаловалась в прокуратуру Мангистау
Фото: Kazpravda.kz/Талгат Аханов
В день выборов депутатов Мажилиса и маслихатов в органы прокуратуры поступило два обращения. Об этом на брифинге в СЦК сообщил старший помощник Генерального прокурора РК Азамат Саргазин, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Если говорить об обращениях, то с момента начала голосования их в органы прокуратуры поступило два. Первое, в прокуратуру Мангистауской области обратилась административно арестованное лицо об отсутствии наблюдателей в составе выездной избирательной комиссии и отказе от голосования без их присутствия. Обращение в соответствии с компетенцией было направлено в территориальную избирательную комиссию и управление собственной безопасности областного департамента полиции", - сказал Саргазин.

Также обращение поступило в прокуратуру района Сарыарка города Нур-Султан. Гражданка сообщила о необоснованном исключении ее из списка наблюдателей на избирательном участке №163.

"Данное обращение по компетенции направлено в территориальную избирательную комиссию. В целом, электоральная кампания и сам день голосования прошли в спокойной обстановке", - заключил спикер.

В 20:00 голосование на выборах в Казахстане официально завершилось.

По данным ЦИК, в 12 регионах сегодня работали 8 141 избирательных участков.

Всего 10 января было открыто 10 060 избирательных участков, в том числе при представительствах страны в иностранных государствах - 66 избирательных участков в 53 странах.


Источник: kazpravda.kz
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