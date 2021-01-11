Заключённая отказалась голосовать и пожаловалась в прокуратуру Мангистау

В день выборов депутатов Мажилиса и маслихатов в органы прокуратуры поступило два обращения. Об этом на брифинге в СЦК сообщил старший помощник Генерального прокурора РК Азамат Саргазин, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Если говорить об обращениях, то с момента начала голосования их в органы прокуратуры поступило два. Первое, в прокуратуру Мангистауской области обратилась административно арестованное лицо об отсутствии наблюдателей в составе выездной избирательной комиссии и отказе от голосования без их присутствия. Обращение в соответствии с компетенцией было направлено в территориальную избирательную комиссию и управление собственной безопасности областного департамента полиции", - сказал Саргазин.
Также обращение поступило в прокуратуру района Сарыарка города Нур-Султан. Гражданка сообщила о необоснованном исключении ее из списка наблюдателей на избирательном участке №163.
"Данное обращение по компетенции направлено в территориальную избирательную комиссию. В целом, электоральная кампания и сам день голосования прошли в спокойной обстановке", - заключил спикер.
В 20:00 голосование на выборах в Казахстане официально завершилось.
По данным ЦИК, в 12 регионах сегодня работали 8 141 избирательных участков.
Всего 10 января было открыто 10 060 избирательных участков, в том числе при представительствах страны в иностранных государствах - 66 избирательных участков в 53 странах.
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