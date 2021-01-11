В России выявили первый случай «британского» штамма коронавируса

В России впервые обнаружили "британский" штамм коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия 1".



Она пояснила, что эту мутацию вируса выявили у одного человека при обследовании россиян, вернувшихся из Великобритании.



В середине декабря стало известно о новой мутации коронавируса SARS-CoV-2, которую обнаружили в Британии. Как позднее подтвердил местный консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам, новый штамм распространяется быстрее и требует от населения большей осторожности.



Несмотря на то что новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70 процентов заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что у него более высокая смертность или более тяжелое течение болезни.