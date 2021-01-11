Десятиметрового снеговика слепили в столице Казахстана





Длина его шарфа составляет 20 метров, обхват шляпы – пять метров.В Нур-Султане в парке Коктал (район Сарыарка) слепили самого большого снеговика. Его высота составляет более 10 метров, сообщается на сайте акимата города.По словам заместителя акима района Сарыарка Абдрахмана Дауленбаева, на сооружение гигантского снеговика не было выделено бюджетных средств.«Благодаря энтузиазму и совместным усилиям акимата и жителей Сарыаркинского района столицы появился этот снеговик, уже ставший достопримечательностью, как нашего района, так и города. Автор проекта – известный скульптор-художник, автор монумента «Қазақ елі» Сембигали Смагулов», — сообщил Абдрахман Дауленбаев.Как объяснил руководитель центра урбанистики Елнар Базыкен, снеговик получился бескаркасным.«При сооружении снеговика были определенные сложности, потому что из-за сильных морозов снег плохо лепился, рассыпаясь как песок. При высоте снежной фигуры в более 10 метров длина его шарфа составляет 20 метров. Обхват шляпы – пять метров», — рассказал Елнар Базыкен.Столичный снеговик, наверняка, может претендовать на звание самого большого в Казахстане и в Центральной Азии, отметили в акимате.