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Десятиметрового снеговика слепили в столице Казахстана

Просмотров:180 Опубликовано: Сегодня, 09:32
Десятиметрового снеговика слепили в столице Казахстана
Фото: astana.gov.kz
Длина его шарфа составляет 20 метров, обхват шляпы – пять метров.

В Нур-Султане в парке Коктал (район Сарыарка) слепили самого большого снеговика. Его высота составляет более 10 метров, сообщается на сайте акимата города.

Десятиметрового снеговика слепили в столице Казахстана


По словам заместителя акима района Сарыарка Абдрахмана Дауленбаева, на сооружение гигантского снеговика не было выделено бюджетных средств.

«Благодаря энтузиазму и совместным усилиям акимата и жителей Сарыаркинского района столицы появился этот снеговик, уже ставший достопримечательностью, как нашего района, так и города. Автор проекта – известный скульптор-художник, автор монумента «Қазақ елі» Сембигали Смагулов», — сообщил Абдрахман Дауленбаев.

Десятиметрового снеговика слепили в столице Казахстана


Как объяснил руководитель центра урбанистики Елнар Базыкен, снеговик получился бескаркасным.

«При сооружении снеговика были определенные сложности, потому что из-за сильных морозов снег плохо лепился, рассыпаясь как песок. При высоте снежной фигуры в более 10 метров длина его шарфа составляет 20 метров. Обхват шляпы – пять метров», — рассказал Елнар Базыкен.

Столичный снеговик, наверняка, может претендовать на звание самого большого в Казахстане и в Центральной Азии, отметили в акимате.




Источник: liter.kz
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