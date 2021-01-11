Назвали вероятную причину крушения Boeing 737 в Индонезии

Потерпевший крушение пассажирский самолет Boeing 737-500 компании Sriwijaya Air мог разбиться при ударе о воду, сообщает газета Straits Times со ссылкой на национальный комитет по безопасности на транспорте Индонезии.
"Это еще не окончательный вывод... Предварительные данные показывают, что самолет разбился при ударе о воду", — сообщил газете руководитель отдела расследований по воздушной безопасности комитета Нуркахио Утомо.
Он добавил, что в случае крушения самолета в воздухе обломки бы разбросало по большей площади.
Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air потерпел крушение накануне днем. Через несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты он пропал с экранов радаров, а затем упал в воду близ острова Лаки. При этом, как сообщило Поисково-спасательное управление Индонезии, самолет не подавал аварийный сигнал. По данным авиакомпании, на борту было 62 человека: 56 пассажиров и шесть членов экипажа. Причины катастрофы пока не называются.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.