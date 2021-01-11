Можно ли использовать пенсионные на покупку жилья за рубежом — мнения экспертов

Казахстанский экономист Арман Байганов считает, что Единый национальный пенсионный фонд нарушает конституционные права казахстанцев, не разрешая им использовать часть пенсионных средств на покупку жилья за рубежом. Корреспондент редакции ИА «NewTimes.kz» обратилась за разъяснениями к представителям банка — оператору по изъятию пенсионных накоплений и юристу.
По словам Армана Байганова, как только зашла речь о возможности снятия части пенсионных средств, он начал изучать порог достаточности, а также рассматривать варианты на что конкретно можно было потратить деньги.
«Понимая, что стоимость жилья в Казахстане неуклонно растет, а ситуация с курсом валют нестабильная, решил, что лучше было бы приобрести на снятые пенсионного фонда деньги недвижимость за рубежом. Там по крайней мере приемлемые цены и условия кредитования. В банке, выступающем оператором программы, мне не смогли ответить на вопрос о том, могу ли потратить средства на покупку жилья за границей», — сказал Арман Байганов.
Корреспондент редакции ИА «NewTimes.kz» обратилась за разъяснениями к оператору по изъятию пенсионных накоплений. Там сообщили:
«Часть денег, снятых с пенсионного фонда, можно потратить на покупку жилья только в Казахстане. Это прописано в правилах», — сообщила оператор call-центра.
«Я не согласен с тем, что деньги можно потратить на приобретение жилья только в Казахстане. По логике, пенсионные накопления должны ведь считаться частной собственностью. Мне их не дарит государство. Следовательно, ограничений быть не должно и их можно тратить по собственному усмотрению. Устанавливая рамки, государство подстегивает к перегреву рынка жилья. Надо было параллельно все решать и расширять возможности для казахстанцев. Конечно, можно бы инвестировать деньги в ценные бумаги, но в нашей стране фондовый рынок, честно говоря, не развит, а если проблемы в экономике, то эти компании сразу банкротятся. У нас все однобоко сделали. Конституционные права людей ограничители. Дискриминация идет», — добавил экономист.
Для того, чтобы выяснить, действительно, пенсионные накопления — частная собственность, мы обратились к известному казахстанскому юристу Жангельды Сулейманову.
«Пенсионные накопления не являются нашей частной собственностью. Они нам не принадлежат. Вообще, у собственности есть три признака — право владения, пользования, распоряжения. Никакого права собственности на накопления не было и нет, поскольку их мы передаем в пользование ЕНПФ, а фонд — в Нацбанк, который размещает их в ценные бумаги. Проще говоря, пенсионные накопления — это условная собственность, но не фактическая», — сказал юрист.
Как добавил собеседник, права казахстанцев по отношению к накоплениям устанавливаются законодательством страны «О пенсионном обеспечении», где говорится о том, что часть денег, снятая со счета ЕНПФ, может быть использована на улучшение жилищных отношений в Республике Казахстан. Получается, что законом предусмотрено: можно использовать эти средства на улучшение жилищных отношений только в Казахстане.
«Если обратиться к Конституции РК, то да, у казахстанцев есть право собственности, передвижения, на охрану здоровья, гласности и так далее, но есть и 39 статья, которая гласит, что права могут быть ограничены законами. Даже если допустить, что пенсионные накопления наша собственность, что, конечно, не так, то права по использованию этих пенсионных накоплений установлены законом «О пенсионном обеспечении»», — прокомментировал правозащитник.
Напомним, 2 января президент подписал закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления экономического роста», разрешающий казахстанцам досрочное снятие пенсии.
Казахстанцы смогут воспользоваться частью своих накоплений на пенсионном счете на 8 целей
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Как говорилось ранее, информация о состоянии пенсионных накоплений доступна на сайте egov.kz и через мобильное приложение eGov mobile. Получить сведения о сумме, доступной для целевого использования, можно также с помощью телеграм-бота enpf.
К слову, во вторник на сайте ЕНПФ наблюдались технические неполадки после введения функции автоматического подсчета накоплений, доступных для досрочного использования на приобретение жилья либо лечение.
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