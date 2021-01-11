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США находятся на пороге гражданской войны - президент Венесуэлы

Просмотров:127 Опубликовано: Сегодня, 12:35
США находятся на пороге гражданской войны - президент Венесуэлы
Фото из открытых источников
Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что американское общество расколото

Последние события, произошедшие в США, показывают, что американское общество расколото и страна находится на грани гражданской войны. Такое мнение в воскресенье выразил президент Венесуэлы Николас Мадуро во время выступления в Каракасе.

"Соединенные Штаты находятся в кризисе <...> Президентский срок Джо Байдена начнется при худшем сценарии, включающем негативную поляризацию [общества], раскол, ненависть, конфронтацию. Практически в преддверии гражданской войны", - сказал Мадуро, выступление которого транслировалось по государственному телевидению.

В среду сторонники американского президента Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса США, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся 3 ноября прошлого года в стране президентских выборов, победу на которых одержал демократ Байден. Во время беспорядков в Вашингтоне полиция Капитолия застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой смерти еще трех человек, квалифицирующиеся как ЧП медицинского характера. Инаугурация Байдена намечена на 20 января.


Источник: tass.ru
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Комментарии ( 1 )

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G32 (Посетители) Сегодня, 13:09
Сам то он где находится со своей Венесуэлой? Страной, в которой запасов нефти больше всего в мире, а уровень жизни ниже дна.

Любят придурковатые диктаторы вешать людям на уши лапшу, обсуждая пылинку в чужом глазу.

США не находится на пороге никаких кризисов и никакой войны! Просто там, в отличии от Венесуэлы и НЕКОТОРЫХ других стран действительно присутствует свобода выражения собственного мнения и выборами не управляют ни гномы, ни елбасы, ни любители бронежилетов и чёрных беретов.

Как то так.
 
 

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