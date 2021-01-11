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Такой уровень организации мало где видел – депутат Госдумы РФ о выборах в РК

Просмотров:512 Опубликовано: Сегодня, 13:51
Такой уровень организации мало где видел – депутат Госдумы РФ о выборах в РК
Фото ©Адильбека Тауекелова/Kazpravda.kz
Уровень организации выборов в Казахстане впечатлил наблюдателя от Миссии Парламентской ассамблеи ОДКБ, депутата Государственной Думы Российской Федерации – заместителя председателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Умахана Умаханова, передает корреспондент Kazpravda.kz.

" Мы посетили все области Казахстана. Кроме нашей миссии Парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности также присутствовали наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи СНГ, наши коллеги, они очень внимательно за всем следили. Я два созыва в Госдуме, очень много где был наблюдателем на выборах, но такой, как вчера, высокий уровень организации, как в Республике Казахстан, мало где видел", – сказал Умахан Умаханов на брифинге.

Он сообщил, что за весь период подготовки и проведения выборов никаких жалоб на нарушение прав от избирателей или представителей политических партий в Миссию ОДКБ не поступало.


Источник: kazpravda.kz
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Комментарии ( 3 )

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-1
  • Сергей Владимиров
 Не поддерживаю Поддерживаю
Aleksa-N (Посетители) Сегодня, 16:22
Daulet201999, Какая Вам разница, где и сколько сидит Путин? Как оно в России? Мы в Казахстане живем, надо стремиться чтобы тут было хорошо, ради нас, ради будущего поколения. А не смотреть постоянно на Россию выискивая где там плохо, со словами а вот в России еще хуже. Значит у нас хорошо. Или других стран не знаете?

Наблюдатели эти для отвода глаз. Сколько роликов в интернете на счет этих выборов, и как они проходили.

Когда не знаешь что делать, делай шаг вперед!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Сергей Владимиров
 Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 16:10
Ага, из-за таких наблюдателей как он Путин сидит 3й десяток.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • 618965450
  • Daulet201999
  • Сергей Владимиров
 koba86 (Посетители) Сегодня, 15:45
bye красаучег, вылизал все и вся
 
 

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