Такой уровень организации мало где видел – депутат Госдумы РФ о выборах в РК

Уровень организации выборов в Казахстане впечатлил наблюдателя от Миссии Парламентской ассамблеи ОДКБ, депутата Государственной Думы Российской Федерации – заместителя председателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Умахана Умаханова, передает корреспондент Kazpravda.kz.



" Мы посетили все области Казахстана. Кроме нашей миссии Парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности также присутствовали наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи СНГ, наши коллеги, они очень внимательно за всем следили. Я два созыва в Госдуме, очень много где был наблюдателем на выборах, но такой, как вчера, высокий уровень организации, как в Республике Казахстан, мало где видел", – сказал Умахан Умаханов на брифинге.



Он сообщил, что за весь период подготовки и проведения выборов никаких жалоб на нарушение прав от избирателей или представителей политических партий в Миссию ОДКБ не поступало.