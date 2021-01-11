«Выйти из зоны комфорта» - Давлетьяров объяснил свой уход с МУЗ-ТВ

Продюсер Арман Давлетьяров покинул должность руководителя российского музыкального телеканала МУЗ-ТВ. О своем решении он сообщил на странице в социальной сети, передает BaigeNews.kz.Арман Давлетьяров работал на МУЗ-ТВ с 2008 года, в 2009 году стал музыкальным директором канала и директором ежегодной музыкальной премии. Пост гендиректора занимал с 2013 года."Я фактически стоял у истоков МУЗ-ТВ, начал работу на канале, когда он только делал свои первые шаги. Мы вместе были 20 лет из его 25, и я счастлив, что вместе с нами выросло не одно поколение артистов и зрителей. Спасибо всей моей команде МУЗ-ТВ за преданность делу и профессионализм. (...) Перешагнув пятидесятилетний рубеж, я понял, что хочу выйти из зоны комфорта, бросить вызов самому себе, чтобы двигаться дальше, к новым целям и достижениям", - сообщил Давлетьяров.Теперь пост гендиректора занял бывший генеральный директор ТНТ MUSIC и телеканала A-One Захар Бибин.Отметим, что 13-я ежегодная национальная премия МУЗ-ТВ была проведена 5 июня 2015 года в Казахстане на стадионе "Астана Арена". Тогда она впервые вышла за пределы России.Арман Давлетьяров - этнический казах. Родился в небольшом поселке Тамар-Уткуль в Оренбургской области. В 2001 году Давлетьяров открыл собственную продюсерскую компанию "Музыкальное единство". Работал с такими известными музыкальными группами и артистами, как А`Studio, "Динамит", Мурат Насыров, Батырхан Шукенов.Совсем недавно президент России Владимир Путин наградил Давлетьярова орденом Дружбы "за большой вклад в развитие средств массовой информации, многолетнюю плодотворную работу".